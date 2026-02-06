El Ayuntamiento ejercerá derecho de tanteo sobre la venta de los pisos del escándalo de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante podrá ejercer el derecho de tanteo o retracto sobre la venta de viviendas de protección oficial de la urbanización Les Naus las del escándalo de Alicante, y otras de las mismas características, una vez el propio Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana firmen el convenio de cesión de los citados derechos, de la Administración autonómica a la local, como en su día sucedió con el Ayuntamiento de Valencia. Con ello, el Consistorio de la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana pretende evitar que se especule con esos pisos, a la vez que incrementar el parque público de vivienda.

La iniciativa se enmarca en el anuncio efectuado por el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, en el transcurso del Pleno extraordinario de este jueves sobre la promoción de viviendas de protección pública, en torno a la que se ha desatado el escándalo tras conocerse que la edil de Urbanismo tenía un piso en la citada promoción, que dos de su familiares contaban con un total de dos pisos más y que los dos hijos y un sobrino de una alto cargo del Consistorio tenían otras tantas viviendas. Barcala ha anunciado en ese Pleno que su Gobierno ejercerá «todas las acciones» que le habilite la ley «para hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido vivienda en Les Naus, las devuelvan».

Barcala había agregado también en ese Pleno que, en todo lo que de él dependiese, «no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ella». Y había añadido que el Ayuntamiento ejercerá, para ello, todas las acciones que permitan sus competencias. Y había añadido, también, que el Consistorio acompañará a la Generalitat en las acciones que la Administración autonómica emprenda dentro de sus competencias, así como el compromiso de recurrir a la acción de tanteo y retracto y a la de nulidad de compraventa por fraude de ley a fin de recuperar las viviendas que se hayan podido obtener de forma fraudulenta.

A través de la firma del convenio antes citado, el Consistorio podrá incorporar esos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos, y «lo que es más importante, sin límite temporal, calificando como viviendas protegidas con carácter permanente los inmuebles cuyos propietarios hayan pedido su venta, evitando la especulación y aumentado su parque público de vivienda», según ha explicado la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beljidali.

Además, mientras se plasma la firma del convenio, la Generalitat Valenciana también podrá ceder al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas de Les Naus, cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta.