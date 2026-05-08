Alicante se arma por prevención ante un posible brote de hantavirus: «Tenemos más habitaciones preparadas»
Alicante se prepara por prevención ante un posible brote de hantavirus. La hospitalización de la mujer de 32 años «con síntomas compatibles» con hantavirus ha obligado a prepararse por protocolo a los hospitales en San Juan y Alicante.
«Hay varias habitaciones preparadas en San Juan y Alicante», han informado fuentes oficiales a OKDIARIO. Según explican, más que por alarma, se preparan por protocolo por posibles casos. Aseguran que el hospital está «muy preparado para estos casos».
La mujer, de 32 años, ha sido ingresada en un hospital en Alicante sobre las 18:00 horas. Según la Generalitat Valenciana en un comunicado, se le realiza un seguimiento tras viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.
La mujer se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa. Su traslado ha sido realizado siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. Desde su domicilio hasta el hospital, la paciente ha sido trasladada en una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad establecidos. Una vez en el centro hospitalario, ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
Se prevé obtener los resultados de la PCR en un plazo de entre 24 y 48 horas. Si es negativo, se realizará otra prueba en 24 horas y, si da de nuevo negativo, se trasladará como contacto al hospital Gómez Ulla de Madrid. En caso de que dé positivo, se trasladará al hospital La Fe.