Timothée Chalamet triunfa en el streaming con la mejor interpretación de su carrera: no es apta para cardíacos

Salió derrotado en la última alfombra roja y, por trayectoria, va camino de replicar la maldición de Leonardo DiCaprio: A Timothée Chalamet se le nota demasiado su obsesión por el Oscar. No obstante, y galardones aparte, el fracaso en la pasada edición de las estatuillas doradas no está reñido con el estatus actual de estrella absoluta que maneja el neoyorquino. Con un talento desbordante que le ha llevado a entrar en las quinielas de las categorías interpretativas hasta en tres ocasiones a sus apenas 30 años, ahora la mejor performance de la filmografía de Chalamet aterriza en Prime Video con un ritmo frenético no apto para cardiacos: Marty Supreme ya está disponible en el catálogo de la marca de vídeo bajo demanda de Amazon.

Inspirada ligeramente en la vida del jugador de ping-pong Mary Reisman, la cinta dirigida por Joshua Safdie tuvo un recorrido descendente en la temporada de premios. Sobre todo, dentro del desempeño artístico y valorativo de su protagonista. Con Marty Supreme, el actor de Dune (2021) venía de ser el mejor actor para la Asociación de Críticos de Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, los Critics Choice y los Globos de Oro. Sin embargo, Michael B. Jordan terminó alzándose con el Oscar en uno de los fallos más injustos de los últimos tiempos dentro de la competencia y dejando a la cinta con el contador a cero, a pesar de sus 9 nominaciones. Pero ni siquiera el desplante de los académicos hacia Chalamet puede evitar que en las próximas semanas Prime Video vea cómo Marty Supreme lidera el ranking de películas más vistas.

Prime Video recupera una de las series más caras de la historia: ‘Marty Supreme’

Aunque todo nace de la concepción de un ídolo deportivo real, lo que vemos en Marty Supreme es una ficción construida a partir del inagotable guion del propio Safdie y Ronald Bronstein. La trama se centra en Marty Mauser un carismático sinvergüenza que sobrevive y encandila a todos con su verborrea sin límites. Pero Marty posee algo que la mayoría de sus amigos y familiares no tiene en la Nueva York de los 50: el insólito sueño de convertirse en el mejor jugador de ping-pong de la historia.

Del mismo modo que sucede en el susodicho tenis de mesa, el segundo filme en solitario del mayor de los Safdie como director, no le ofrece ni un respiro al espectador. Durante sus dos horas y media de duración, Marty Supreme funciona como un laberinto de estímulos constantes, donde nada le sale bien a este perdedor megalómano.

Tras ser un éxito en cines recaudando 190 millones de dólares en todo el mundo, Chalamet lidera en esta ocasión la energía de un trabajo que, con su estreno (disponible desde hoy), funciona como la mejor recomendación cinéfila de Prime Video para este fin de semana: Marty Supreme te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto.

Reparto ecléctico, banda sonora icónica y una fotografía para «soñar a lo grande»

Aparte de la presencia absoluta de Chalamet, la película destaca por estar cargada de interpretaciones convincentes en un casting ecléctico. Desde la aparición de Gwyneth Paltrow al oscuro papel del director Abel Ferrara, pasando por un talento emergente como Odessa A’zion y el debut actoral del rapero Tyler the Creator.

Si a esto le sumas la selección de temas de Daniel Lopatin y la fotografía analógica en 35 mm de Darius Khondji (Seven), Marty Supreme emerge como un oasis creativo, original y electrizante en una época tristemente dominada por los remakes y las franquicias.

La audiencia actual, marcada por la inmediatez, encontrará en la cinta un chute de cafeína en una carrera ambiciosa que, paralelamente, lleva a su antihéroe por la misma senda que el actor que lo encarna: la grandeza de abrazar la derrota y no dejar de soñar a lo grande.