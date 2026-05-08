Lleva 2 semanas en el Top 10 de lo más visto de Netflix en 91 países: el thriller que te dejará sin aliento desde el primer minuto

Los sectores críticos con el streaming suelen poner el foco en la poca visibilidad que los largometrajes pueden llegar a tener al no pasar por las salas de cine. Sin embargo, en términos de alcance, esto no es del todo cierto: la irrupción de las plataformas ha propiciado una especie de democratización de contenidos, desdibujando las complejas fronteras de la distribución física. Una capacidad sin la que no se podría explicar el último triunfo viral de Netflix: el thriller sudafricano, 180.

Estrenada el pasado 17 de abril, este drama vengativo escrito y dirigido por Alex Yazbek llegó sin hacer demasiado ruido al catálogo de la «gran N roja». No es para menos, Netflix adquirió 180 como el debut de un realizador que hasta aquel entonces sólo había ejercido como showrunner de la miniserie Dam, distribuida por Showmax, la plataforma principal de vídeo bajo demanda en África. Pero ¿cómo ha logrado triunfar un producto así en más de 90 países, esquivando cualquier barrera cultural? La respuesta es tan sencilla como el propio esquema narrativo del proyecto. Con una hora y media de duración, la trama funciona como una apuesta directa y un entretenimiento que busca, sobre todo, ejercer la función de ser filme sin pretensiones. Acción sin contención como recurso ideal para todas aquellas historias que pretendan convertirse en las reinas de la audiencia y liderar todos los rankings de la major californiana. Aunque sea por poco tiempo.

Netflix rompe fronteras con ‘180’

Tal y como comparte la propia Netflix, el argumento de 180 nos pone en la piel de Zak, un padre desesperado que es testigo de cómo su hijo queda herido tras un altercado de tráfico. Creyendo en la justicia, la falta de castigo y las complejas trabas burocráticas terminan empujándolo a buscar su propia venganza. Por ello, rastrea a los culpables por los lugares más oscuros de Sudáfrica en una cacería que pondrá en jaque a la ambigüedad moral de un protagonista que también terminará siendo objetivo de la propia policía.

Protagonizada por auténticos desconocidos para el gran público como Prince Grootboom, Noxolo Dlamini y Danica Jones, 180 no recae en sutilezas ni evita, por otra parte, los clichés propios del género. Este thriller pone toda la carne en el asador para configurar una atmósfera auténtica y pesada, donde la visceralidad le gana a la originalidad y donde la inmediatez otorga una recompensa plácida para la mirada de unos suscriptores que no busquen complicarse demasiado en su plan de «manta y peli» para el fin de semana.

En el top 10 de España y del mundo

Durante la elaboración del presente artículo, en el top 10 de películas de habla inglesa de Netflix, 180 ocupa la sexta posición global, acumulando más de 3 millones y medio de visualizaciones y logrando permanecer en las listas de lo más visto de 91 países. Actualmente, así queda el ranking de la marca liderada por Ted Sarandos y Greg Peters: