Esto no era el ‘caso Koldo’, esto es el ‘caso Pedro Sánchez’

Después de que la Fiscalía del Supremo entendiera que los testimonios de Víctor de Aldama y de Koldo García en el juicio del caso mascarillas podían «aportar datos que hasta ahora no eran conocidos», la Audiencia Nacional ha decidido incorporar sendas declaraciones, relativas a la presunta financiación ilegal del PSOE, a las dos piezas abiertas que investigan los presuntos amaños de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y los «posibles pagos en metálico de determinadas cantidades» por parte de Ferraz.

El asesor de Ábalos reconoció haber recibido chistorras -billetes de 500 euros- del partido, mientras que Aldama fue mucho más allá al apuntar claramente a la financiación irregular socialista a través de cobros de mordidas revestidas de donaciones en el ejercicio del año 2020. No es una cuestión baladí, porque lo afirmado por Koldo desnuda los argumentos del ex gerente del PSOE Mariano Moreno, que negó tajantemente que el partido entregara billetes de 500 euros, y, sobre todo, el empresario miembro de la trama ha ofrecido datos relevantes que sitúan al partido del Gobierno en el epicentro de la corrupción. De momento, el juez Moreno de la Audiencia Nacional ha formalizado ya la reclamación al Alto Tribunal para que le remita una copia de ambos testimonios.

Estamos ante un salto cualitativo evidente, porque frente a los intentos del PSOE de Pedro Sánchez de encapsular el caso mascarillas en José Luis Ábalos y Koldo García, la justicia rompe la maniobra de Ferraz derivando a la Audiencia Nacional testimonios que podrían servir para afianzar los indicios de que el partido del Gobierno se benefició activamente de la trama corrupta juzgada en el Tribunal Supremo. Y es que con el juicio visto para sentencia no se despeja el horizonte penal del PSOE, sino, más bien, todo lo contrario. El verdadero calvario para el presidente del Gobierno y los suyos empieza ahora. Y es que esto no era el ‘caso Koldo’, sino que, como viene reiterando OKDIARIO, esto es el ‘caso Pedro Sánchez’.