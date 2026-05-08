Palma incorpora 55 nuevos policías locales y prevé alcanzar los 325 agentes en 2027

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este viernes la toma de posesión de 55 nuevos agentes de la Policía Local de Palma que, tras completar su periodo de formación y prácticas, se incorporan ya como funcionarios de carrera para reforzar la seguridad ciudadana en Palma.

El acto, celebrado en la plaza París, ha contado con el pase de revista, la lectura del decreto de nombramiento y el juramento o promesa del cargo por parte de los nuevos efectivos ante las autoridades municipales y policiales. Del total de agentes incorporados, 51 pasarán a integrarse en la Policía Comunitaria con el objetivo de reforzar la presencia policial en los barrios, mientras que tres se destinarán a la vigilancia de edificios municipales y uno formará parte de la Unidad Montada.

Durante su intervención, Martínez ha asegurado que esta incorporación supone «una excelente noticia para la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos de Palma» y ha destacado que los nuevos policías representan «el inicio de una nueva etapa profesional al servicio de la ciudadanía».

El alcalde ha defendido el compromiso del equipo de gobierno de incorporar 300 nuevos agentes durante la legislatura para situar a la Policía Local «al nivel que corresponde a una ciudad como Palma, la séptima de España». Además, ha avanzado que el Ayuntamiento prevé superar esa cifra y alcanzar los 325 agentes en 2027.

En este sentido, ha explicado que otros 170 policías correspondientes a la convocatoria impulsada el pasado año se incorporarán al servicio en 2027. De ellos, 32 ya están en prácticas y el resto iniciará su formación el próximo mes de junio. A ello se sumará una nueva convocatoria de 50 plazas aprobada este 2026 y otra previsión de al menos 50 plazas más para 2027.

Martínez ha insistido en que el modelo de seguridad impulsado por el Ayuntamiento de Palma apuesta por «la proximidad, la prevención y la presencia policial», destacando especialmente la creación y consolidación del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), formado por agentes que trabajan directamente en los barrios y en contacto con vecinos y asociaciones.

«No sólo iniciáis una nueva etapa profesional, sino que asumís también una gran responsabilidad: la de ser protagonistas de este nuevo modelo de policía más cercana y más presente», ha afirmado el alcalde ante los nuevos agentes. El regidor también ha defendido los efectos de la ordenanza cívica de Palma, en vigor desde junio del pasado año, asegurando que ha permitido reforzar la actuación municipal frente a la venta ambulante ilegal, el uso indebido de vehículos de movilidad personal y la ocupación irregular del espacio público.

El Ayuntamiento ha destacado además las inversiones realizadas para modernizar la Policía Local de Palma. Entre ellas figuran 27 nuevos coches patrulla, siete vehículos eléctricos, un furgón policial 100% eléctrico, 61 motocicletas, tres vehículos híbridos y seis nuevos furgones policiales.

Asimismo, se han renovado los sistemas de radiocomunicación con 375 nuevos dispositivos, y se han adquirido nuevos equipos de protección, armamento y vestuario. También está prevista la modernización de la galería de tiro y mejoras en la sala del 092. En materia tecnológica, el Consistorio ha impulsado la instalación de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial en puntos estratégicos de la ciudad como Ses Estacions, plaza de España y Playa de Palma.

Además, se ha reforzado la Unidad de Drones de la Policía Local y la Unidad Montada con nuevos equipos y caballos. En cuanto a infraestructuras, el alcalde ha destacado la puesta en marcha de la nueva comisaría de Ses Estacions, destinada a reforzar la seguridad en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

También ha recordado los proyectos previstos para las futuras comisarías de Pere Garau y Son Castelló, así como el futuro cuartel de Nou Llevant, que sustituirá las actuales instalaciones de Sant Ferran. Al acto han asistido el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá; el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, además de representantes municipales y miembros de la Comandancia General de Baleares, cuya Unidad de Música ha interpretado el Himno Nacional durante la ceremonia.