El alcalde de Elche señala a la CHJ por la tragedia de Valencia: «Es la primera responsable»

Mientras el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez tachaba de «infundios» las críticas a Teresa Ribera por la tragedia de la DANA de Valencia, el alcalde de Elche el popular Pablo Ruz ha señalaba este lunes, precisamente, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que hasta ahora dirigido Teresa Ribera por la citada tragedia: «La Confederación Hidrográfica del Júcar es la primera responsable de la tragedia vivida en Valencia», ha puntualizado Ruz.

Ruz se ha manifestado así en el transcurso de un Pleno en que todos los grupos políticos con representación en el Consistorio han aprobado solicitar a las confederaciones del Júcar y del Segura la limpieza de los barrancos a través de una iniciativa presentada por PP y Vox, los dos partidos que conforman el Gobierno Local de la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana.

No obstante, el Ayuntamiento de Elche continuará con el desbroce de los cauces a pesar de no contar con la autorización de los organismos que los regulan. Es decir, de las confederaciones hidrográficas: «Nadie puede reprochar al Ayuntamiento todo lo que hecho hasta ahora, antes y después del desastre de Valencia. Hemos actuado de manera diligente y correcta con la suspensión de las clases el día antes de la DANA y lo seguimos haciendo ahora con la limpieza de los barrancosa pesar de no contar con la autorización de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura», ha manifestado Pablo Ruz.

Además, ha sostenido que el Ayuntamiento de Elche «continuará la limpieza de los barrancos para evitar tragedias aunque tenga que exponerse a multas, ya que las Confederaciones Hidrográficas no asumen ninguna responsabilidad».

Pablo Ruz ha recordado también que la autorización recibida por la Confederación en septiembre «tan solo» autorizaba la limpieza de tramos no urbanos «no más allá de los 50 metros en torno las infraestructuras viarias». Y que lo que ahora hace el Ayuntamiento de Elche la limpieza «de la totalidad de los cauces, del término municipal de Elche, de cañas».

El Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado también una declaración institucional de apoyo a los afectados por la DANA y ha puesto a disposición de esos mismos afectados los medios materiales que el Consistorio pueda aportar para ayudarles.