La AEMET avisa de temperaturas de 34 grados en la Comunidad Valenciana: «En ligero ascenso»

La AEMET ha confirmado otra subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 17 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de temperaturas de hasta 34 grados en localidades como Elche y Orihuela, en la provincia de Alicante, y Onteniente, en la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 17 de junio.

La Comunidad Valenciana se prepara para otra subida de temperaturas camino del fin de semana más caluroso del mes de junio. De momento, la AEMET ha avisado para este miércoles 17 de junio de «temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso». Esto quiere decir que los termómetros subirán hasta los 34 grados en algunos puntos de las provincias de Alicante y Valencia.

El sur de la Comunidad Valenciana será otra vez el punto más caluroso de la zona, donde se llegará a 34 ºC en las ciudades de Orihuela y Elche. En Alicante las máximas también subirán hasta los 32 grados y la mínima por la noche será de 22 grados. «Predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso», avisa la AEMET sobre las temperaturas en Alicante.

En Valencia también se tocarán los 34 grados en la ciudad de Onteniente, que será el punto más caluroso de la zona. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 31 ºC, mientras que por la noche la mínima será de 19 ºC. En el interior de la provincia, los termómetros subirán hasta los 32 ºC.

En la provincia de Castellón también será un día de temperaturas al alza. En la capital se registrarán 33 grados y en el interior 31 grados. La mínima durante la noche en Morella será de 17 ºC. «Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste con intervalos de moderado», dice la AEMET sobre los episodios de viento en la provincia de Castellón.

Subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 17 de junio:

Predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, moderado en la mitad sur de Alicante y en el resto, flojo con intervalos de moderado.