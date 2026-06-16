La AEMET descarta las lluvias en la Comunidad Valenciana y anuncia un «ligero descenso» de las temperaturas

La AEMET ha descartado lluvias para este martes 16 de junio en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de un «ligero descenso» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La máxima del día en el Mediterráneo será de 33 grados en Onteniente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana en este martes 16 de junio.

Después de la tormenta llega la calma a la Comunidad Valenciana. Después de algunos episodios de lluvias en las provincias de Alicante o Castellón, la AEMET ha descartado precipitaciones este martes 16 de junio en el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología sí que ha avisado de un «ligero descenso» de las temperaturas en el sur de Alicante, donde el lunes se llegó a los 35 grados en las primeras horas de la tarde.

«Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso ligero de las máximas en el sur de Alicante», ha avisado la AEMET, rebajando la máxima a 32 ºC en el sur de la Comunidad Valenciana. En Alicante, la máxima del día será de 29 grados con mínimas de 21 que confirman noches tórridas en la Costa Blanca. «Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable, cambiando a este en horas centrales», confirma la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

La máxima del día en la Comunidad Valenciana se registrará en la provincia de Valencia, donde se llegará a los 33 grados en Onteniente. En la capital de la comunidad, la máxima será de 29 ºC con mínima de 20 grados por la noche. En la provincia de Castellón también se registrarán máximas de 31 grados en la capital, mientras que en el interior los termómetros bajarán hasta los 15 ºC por la noche.

«Ligero descenso» de las temperaturas

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este martes 16 de junio:

Cielo poco nuboso o despejado, y nubosidad de evolución diurna en zonas del interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso ligero de las máximas en el sur de Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde.