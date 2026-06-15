La AEMET anuncia tormentas y temperaturas en ascenso en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

Lluvias y calor en la Comunidad Valenciana. La AEMET anuncia tormentas y un «ligero ascenso» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este lunes 15 de junio. Los termómetros llegarán hasta los 35 en localidades como Orihuela, que será el punto más caliente del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Este lunes 15 de junio volverá a ser un día de calor y también de lluvias en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un día de tormentas en el Mediterráneo que estarán concentradas en las provincias de Castellón y Alicante. La AEMET ha avisado de «probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde» en el norte de la Comunidad Valenciana.

De esta manera, la posibilidad de que llueva en la provincia de Alicante será de un 75% en la capital entre las 12:00 horas y las 18:00 horas y se elevará al 85% en Alcoy. En el interior de Castellón, esta probabilidad subirá hasta el 90%. En esta zona, la AEMET avisa que tendrán lugar tormentas en la segunda parte de este lunes 15 de junio.

La AEMET también ha anunciado temperaturas hasta de 35 grados en Orihuela, que será el punto más caliente de la Comunidad Valenciana este lunes 15 de junio. En Elche también se llegará a los 32 ºC y en Alicante capital la máxima será de 29 ºC con mínimas por la noche de 21 grados. En Valencia, la máxima será de 33 grados en Onteniente y en la capital de la Comunidad Valenciana se llegará a los 30 ºC durante el día.

Las mínimas del día en la Comunidad Valenciana estarán en la provincia de Castellón, donde los termómetros caerán a 15 grados en el interior, concretamente en Morella. «Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior; no se descarta algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el resto», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

Lluvias y calor en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 15 de junio en la Comunidad Valenciana:

Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ascenso en el sur de Alicante y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de dirección variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.