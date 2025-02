La película de época que tiene un Oscar y tienes que ver si te gustó ‘Los Bridgerton’: sólo está en Netflix

Si estás buscando una película de época a la altura de La Favorita de Yorgos Lanthimos, no te puedes perder en Netflix la cinta María, reina de Escocia. Si la primera cuenta la historia de Isabel I, la segunda se centra en María Estuardo de Escocia, dos reinas que tuvieron que luchar contra los que no creían en que una mujer pudiese reinar y que, además, estuvieron enfrentadas durante su vida. La película María, reina de Escocia ha sido dirigida por Josie Rourke y ha contado como protagonista con la actriz Saoirse Ronan que da vida a la reina María, una mujer romántica e impulsiva. Esta película de 2018 se inspira en Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart, la biografía de John Guy en la que investiga a los que traicionaron a la reina gracias a una adaptación de Beau Willimon. Una de las cintas del catálogo de Netflix que no te puedes perder si eres un amante de las ficciones de época.

Hay que recordar que María de Escocía reinó de 1542 a 1567 y sufrió la presión de los hombres que la rodeaban que no creían que fuese capaz de gobernar y que al final lograron acusarla de inestabilidad emocional. La película María, reina de Escocia es una buena opción para los que buscan una ficción de época de calidad y enfocada desde una perspectiva diferente. Una de esas ficciones que no pueden dejar de ver los amantes de las películas y series de época como La Favorita, Lady Bird, Los Bridgerton, La corona perdida o La cocinera de Castamar, entre otras muchas.

Hay que recordar también que ya se estrenó en 1936 la película María Estuardo, reina de Escocia que fue dirigida por John Ford y protagonizada por la mítica actriz Katharine Hepburn que sorprendió con su magnífica interpretación del papel de la reina. Además, Hal Wallis produjo la película María, reina de Escocia en 1971 para Universal con Vanessa Redgrave y Glenda Jackson como protagonistas. A pesar de que todos recordamos a María Estuardo con la imagen de estas dos míticas actrices, la nueva película de 2018 tuvo una buena acogida por el público y la crítica.

¿De qué trata la película María, reina de Escocia?

Esta película está ambientada en el siglo XVI en el momento en el que María Estuardo se convirtió en reina de Francia a los 16 años. La reina regresa a Escocia tras un tiempo en Francia para reclamar el trono y se encuentra con la oposición de algunos que creen que una mujer es incapaz de gobernar un país. Pero en esta película se presenta a la reina como una mujer fuerte que fue saboteada por su corte y que tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades durante su reinado.

En esta cinta se cuenta como la reina María de Escocia tuvo que luchar por mantener su posición, mientras fue acusada de intervenir en el asesinato de su primer marido y obligada a abdicar. También la película se centra en la rivalidad que mantuvo con la reina Isabel I a través de su relación, sus pensamientos y dudas. Según la sinopsis oficial de la película: A partir de su regreso, la rivalidad con su prima Isabel I, reina de Inglaterra, envuelve las vidas de las dos jóvenes monarcas.

El reparto de esta película

La protagonista de esta película es la conocida actriz Saoirse Ronan, a la que conocemos por sus papeles en ficciones como Atonement (2007), Brooklyn (2015), Lady Bird (2017) y Mujercitas (2020). La conocida actriz ha recibido en durante su trayectoria cuatro nominaciones a los Globos de Oro, que obtuvo por Lady Bird (2017), cinco nominaciones a los Premios BAFTA y cuatro nominaciones a los Premios del Sindicato de Actores.

A su lado está la actriz Margot Robbie que da vida a su prima lejana, la reina Isabel I. Esta actriz es conocida por sus papeles en películas como Érase una vez en Hollywood (2019), Terminal (2018), Dreamland (2019) y Una joven prometedora (2020). También interpretó al personaje Harley Quinn en el Universo extendido de DC en las películas El escuadrón suicida (2016), Aves de presa (2020) y El escuadrón suicida (2021).

En el reparto de la película María, reina de Escocia también están los actores Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cruz Córdova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant y Guy Pearce, entre otros muchos.

La película María, reina de Escocia sorprende por la brillante interpretación de sus protagonistas, un buen guion y su increíble vestuario y ambientación. Una película que ofrece una mirada diferente sobre una de las reinas que tuvo que enfrentarse a un mundo totalmente masculino para poder reinar. Una buena opción para todos los amantes de las ficciones de época que estén buscando una nueva película para las tardes de este mes de marzo.ç