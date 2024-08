No te pierdas Ghost in the Shell: La película que está revolucionando el género sci-fi en Max

La fiebre de las ficciones inspiradas en videojuegos sigue siendo tendencia en todo el mundo. Entre estas hay que destacar las que se han convertido en un gran éxito de audiencia como One Piece, la serie animada que se puede ver en Netflix, y The Last of Us de la que estamos esperando la segunda temporada en Max. Aunque estas dos series han tenido bastante éxito, otras no han tenido la misma suerte como Ataque a los titanes. Esta semana nos hemos fijado en Ghost in the Shell: El alma de la máquina que es una película estadounidense de ciencia ficción de 2017 dirigida por Rupert Sanders que ha contado con el guion de Jamie Moss, William Wheeler y Ehren Kruger. Esta original cinta está basada en el manga japonés homónimo de Masamune Shirow y ahora está emocionando a los usuarios amantes de la ciencia ficción en la plataforma de streaming Max.

Esta película de ciencia ficción está protagonizada por los actores Scarlett Johansson, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Chin Han y Juliette Binoche y se estrenó en 2017. Esta original cinta Ghost in the Shell: El alma de la máquina es un reboot live-action de la Ghost in the Shell de 1995, a la que le siguió una segunda parte en 2004 que no parece que vaya a llegarnos en su versión live-action.

El manga creado por Massamune Shirow ya fue adaptado en como película de animación en el clásico de Mamoru Oshii Ghost in the Shell (1995). Oshii también dirigió otras dos películas basadas en este manga: Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) y Ghost in the Shell 2.0 (2008). Tener esta película en la plataforma de streaming es una nueva oportunidad para acercase a este conocido y famoso manga.

¿Qué ocurre en la película Ghost in the Shell: El alma de la máquina?

Esta película está ambientada en un futuro próximo en la que los seres humanos se verán reforzados con mejoras cibernéticas en rasgos como la visión, la fuerza y la inteligencia. El desarrollador de aumento Hanka Robotics establece un proyecto secreto para desarrollar un cuerpo artificial que pueda integrar un cerebro humano en lugar de una IA. Mira Killian, la única sobreviviente de un ataque ciberterrorista que mató a sus padres, es elegida como sujeto de prueba después de que su cuerpo sufre daños irreparables. A pesar de las objeciones de su diseñadora, la Dra. Ouelet el director ejecutivo de Hanka Robotics, Cutter decide utilizar a Killian como agente antiterrorista.

Un año después, Killian ha alcanzado el rango de Mayor en la Sección 9 de la oficina antiterrorista y trabaja junto a los operativos Batou y Togusa bajo el mando del Jefe Daisuke Aramaki. Killian, quien experimenta alucinaciones que Ouelet descarta como fallas, está preocupada por lo poco que recuerda de su verdadero pasado. El equipo frustra un ataque terrorista en una conferencia de negocios de Hanka en un hotel, para promover la venta de su tecnología a otros países, y Killian destruye a una geisha robótica, después de que asesina a un rehén.

En el reparto de esta película de ciencia ficción

Los papeles de los protagonistas de la película Ghost in the Shell: El alma de la máquina son interpretados por los actores Scarlett Johansson y Pilou Asbæk que ya habían trabajado juntos en la película Lucy (2014). Scarlett Johansson da vida a Mayor Mira Killian / Motoko Kusanagi, y Pilou Asbæk a Batou. El actor Michael Pitt interpreta el papel de Hideo / Kuze. En el reparto de esta película están tres actores que han estado en la serie Juego de tronos: Pilou Asbæk como Euron Greyjoy, Joseph Naufahu como Khal Moro y Rila Fukushima como Red Priestess.

Además, en el reparto están los actores Chin Han como Togusa, Juliette Binoche como Dra. Ouelet, Takeshi Kitano como Daisuke Aramaki, Peter Ferdinando como Cutter, Anamaria Marinca como Dra. Dahlin, Lasarus Ratuere como Ishikawa, Yutaka Izumihara como Saito, Tawanda Manyimo como Borma, Danusia Samal como Ladriya, Pete Teo como Tony y Yuta Kazama como Data Host, entre otros.

Otra película que tiene otra oportunidad para conectar con los espectadores gracias a las plataformas de streaming ya que no contó en su estreno en los cines con una buena respuesta ni del público ni de la crítica. En el agregador de críticas en las webs Rotten Tomatoes solo tiene un 42% de críticas positivas. El consenso de los críticos señaló lo siguiente: «Ghost in the Shell cuenta con visuales geniales y una actuación central convincente de Scarlett Johansson, pero el resultado final carece de la magia del material original clásico de la película».

Por ahora, sin embargo, los comentarios sobre esta película en las redes sociales de los que la han visto en el streaming son bastante positivos y ahora sí que está revolucionando el género de la ciencia ficción en Max.