Un final que no olvidarás: la nueva joya del terror ya está disponible en Prime Video

Las películas y series de terror se han convertido en las preferidas de muchos usuarios de la plataforma de streaming. Esta semana hemos encontrado una joya del director James Watkins que seguro te va a sorprender: No hables con extraños (Speak No Evil). Una película de terror psicológico que se puede ver en Amazon Prime Video y que es una nueva versión de la película danesa Speak No Evil de 2022 escrita por Christian Tafdrup y Mads Tafdrup. No hables con extraños se estrenó en los cines en septiembre 2024 y, si te gusta el terror, no puedes dejar de verla en Prime Video. Al director James Watkinsya le conocemos por películas como Eden Lake (2008) y La mujer de negro (2012). En estas dos cintas ya se vio la increíble habilidad del director para crear tensión y mantener al espectador pegado al sillón desde el primer minuto.

La película No hables con extraños cuenta la historia de una pareja americana que conoce a otra en unas vacaciones en Italia. Al regresar a Londes reciben una carta de esta pareja en la que les invitan a pasar unos días en una casa de campo alejada de la civilización. Aunque al principio todo parece perfecto, pronto comenzarán a sentirse incómodos por extraños incidentes y el extraño comportamiento de sus anfitriones. Esta cinta está protagonizada por los actores James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy.

La producción de esta original película es de Jason Blum a través de su empresa Blumhouse Productions. No hables con extraños es una original cinta que se rodó en Croacia y la localidad de Gloucester en Inglaterra donde logra trasladar al espectador a las zonas rurales de este país.

¿Qué ocurre en la película No hables con extraños?

La familia formada por Louise y Ben Dalton y su hija Agnes conocen y se hacen amigos de una agradable pareja británica Paddy y Ciara y su hijo Ant durante un viaje en Italia. Cuando vuelven a Londres, la ciudad en la que viven, la pareja sigue peleándose debido a problemas como la falta de empleo de Ben o la infidelidad de Louise. Todo cambia para ellos cuando reciben una carta de la pareja británica en la que les invitan a pasar uno días en su remota casa de campo. La familia decide ir para cambiar de aires y poder solucionar algunos de sus problemas.

Aunque son bien recibidos y todo parece ir bien, cuando van pasando los días empiezan a sentirse incómodos por extraños incidentes y el comportamiento pasivo-agresivo de sus anfitriones. Además, Louise se da cuenta del trato que Paddy y Ciara le dan a su hija Ant, que tiene problemas para comunicarse.

Una película en la que el director vuelve a la Inglaterra rural como en Eden Lake en la que sus protagonistas tienen que lugar por su supervivencia. Una buena opción para los que estén buscando películas de terror ambientadas en un entorno rural.

El reparto de esta película

Los papeles de la pareja protagonista lo interpretan los actores James McAvoy como Paddy y Mackenzie Davis como Louise Dalton. James McAvoy es un actor escocés que ha trabajado en el teatro y en el cine y que se ha convertido en uno de los actores más famosos de su generación. Entre sus papeles más conocidos están el que interpretó en El último rey de Escocia con Forest Whitaker por la que recibió muy buenas críticas. También destaca por su papel en Atonement por el que recibió una nominación al BAFTA como Mejor Actor de Reparto y el del joven Profesor X en la franquicia X-Men.

La actriz y modelo canadiense Mackenzie Davis debutó en la película Smashed y luego ha trabajado en otras ficciones Breathe In, That Awkward Moment y What If, por la que recibió una nominación a los Canadian Screen Awards. Posteriormente, ha aparecido en superproducciones como The Martian, Blade Runner 2049 y Terminator: Dark Fate. Últimamente la hemos visto en el papel de la programadora informática Cameron Howe en la serie Halt and Catch Fire y el de Yorkie en el episodio San Junipero de la serie Black Mirror.

También en el reparto de esta película también está el actor Scoot McNairy que interpreta el papel de Ben Dalton. Este actor es conocido por sus papeles en las ficciones Buscando un beso a medianoche, Herbie: Fully Loaded y Mr. Fix It y por aparecer en la primera temporada de la serie Narcos México. Además, en el elenco de esta cinta están los actoresAlix West Lefler como Agnes Dalton, Aisling Franciosi como Ciara y Dan Hough como Ant, entre otros.

Además de esta película, en la plataforma de streaming Prime Video se pueden ver otras cintas de terror como The Watchers, Abigail, Háblame, The Turning, Veneciafrenia, La última profecía o Ghostland, entre otras.