‘El exorcista del Papa’, la película de terror que sorprende con su primer tráiler

Esta semana Sony Pictures ha estrenado el primer tráiler de su próxima película El exorcista del Papa. Una cinta inspirada en los archivos reales del padre Gabriele Amorth, el exorcista jefe del Vaticano al que da vida el conocido actor Russell Crowe y que se estrenará en nuestras salas de cine el próximo 5 de abril.

Todos recordamos la película El exorcista de William Friedkin de 1973, el cual en 2017 estrenó el documental The Devil and Father Amorth basado en la historia real y las declaraciones de este complejo padre.

La película está basada en historias que se encontraban en los archivos del Padre Gabriel Amorth, que fue el exorcista jefe del Vaticano durante años. Este sacerdote estuvo investigando terribles posesiones de personas por todo el mundo hasta que un día recibe el encargo de investigar la posesión de un joven niño en España. Esta siniestra investigación le llevará a descubrir una compleja trama de conspiraciones en el Vaticano que nunca había podido imaginar a las que se tendrá que enfrentar.

El padre Gabriele Amorth

El exorcista del Papa cuenta la historia del padre Gabriele Amorth que llegó a ejercer en unos cien mil exorcismos en lugares todo el mundo. En uno de estos actos cuando está investigando la terrible posesión de un joven niño termina descubriendo una conspiración secular que el Vaticano ha tratado de mantener oculta durante muchos años.

Una película dirigida por Julius Avery, un joven cineasta que destaca por producciones como Samaritan (2022), Overlord (2018) o Son of a Gun (2014). Además, ha contado como guionistas con profesionales como Chester Hastings, R. Dean McCreary y Evan Spiliotopoulos. Para escribir el guion se han basado en dos de las memorias escritas por el propio padre Gabriele Amorth An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories.

El reparto de El Exorcista del Papa

El actor Russell Crowe interpreta el papel del padre Gabriele Amorth, el exorcista jefe del Vaticano. El año pasado ya nos sorprendió con su interpretación de Zeus en Thor: Love and Thunder, a Jake Foley en Poker Face, a Jack Slack en La forja de un campeón y a Arthur Coates en Yo me encargo de la cerveza.

En el reparto de la película también están los actores Franco Nero, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd, Laurel Marsden, Cornell John, Derek Carrol, River Hawkins, Pablo Raybould y Ryan O’Grady, entre otros.