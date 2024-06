El último descubrimiento del James Webb descoloca a los científicos sobre el origen del universo

El telescopio James Webb está dando sus frutos, el último descubrimiento de esta herramienta espacial ha dado con un descubrimiento que descoloca a los científicos. El origen del universo nos permite saber un poco más sobre los propios seres humanos.

Saber de dónde venimos es la gran pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y que la ciencia ha intentado responder desde hace muchos siglos. Más allá de la fuerza o el alma que haya detrás de esta energía que nos rodea, la materia tiene un inicio, al igual que el tiempo.

Descoloca a los científicos sobre el origen del universo

Los científicos están intentando conocer el origen del universo a través de las herramientas de qué disponen. Estamos empezando el descubrimiento del universo, gracias a unas herramientas que nos permiten mirar un poco más allá de tal forma que se crean distintas teorías.

Las teorías pueden ser ciertas o no. La ciencia no es exacta, va cambiando a medida que se van conociendo más y más datos, por lo que estamos estudiando ahora, quizás en unos años no tenga validez. O algo que pensamos que es fijo y exacto, no lo es, la llamada evidencia científica indica que no es real.

Parece una contradicción, de hecho, puede ser que sea una teoría aceptada por todos, pero que acabe desechándola cuando lleguen nuevos datos. Los cambios en la ciencia son casi constantes, tal y como vemos con el paso del tiempo. Parece imposible, pero acaba siendo una realidad en todos los sentidos.

La opción más recomendable es estar al día de los descubrimientos para saber un poco más del universo. A pesar de no tener la certeza exacta, puede acabar de darnos una serie de elementos que son claros y con los que tendremos que luchar de una forma o de otra.

Las novedades que llegan de James Webb el famoso telescopio espacial han dejado a los científicos mirando al cielo y haciendo tambalearse sus teorías. Parece indicar algunos cambios con respecto al origen de un universo que parece que fue creado a través de una gran explosión. Con ella se iniciaría la materia, pero también el tiempo que nos llevaría a la situación actual.

Por lo que estaremos ante un giro radical que merece la pena que conozcamos, ante los últimos avances de la ciencia.

Este es el descubrimiento del James Webb

El telescopio James Webb ha recogido una serie de datos que descolocan por completo a los científicos que han tenido que afrontar algunos elementos que son totalmente imposibles de creer. Un cambio que nos ha dejado a todos pensando en el verdadero origen del universo.

Tal y como nos indican los expertos: «El récord de la galaxia más lejana conocida acaba de ser superado una vez más. El Telescopio Espacial James Webb (JSWT) logró registrar la luz de un cúmulo de estrellas que nació 290 millones de años después del Big Bang. Aunque los resultados están en proceso de revisión por pares, la NASA ha hecho visibles los avances de este enorme instrumento de medición en un comunicado. La distancia de un objeto en el espacio distante se calcula mediante una variación de color conocida como “corrimiento al rojo”. Cuanto más tiempo haya viajado la luz en el espacio, más amplia se vuelve su longitud de onda y se acerca a ese color. Entre más grande sea la magnitud de este corrimiento, más lejos estará la estructura con respecto a la Tierra. Hasta ahora, la galaxia más lejana conocida tenía un corrimiento al rojo de 13.2, pero la nueva estructura visualizada por el JWST presenta un desplazamiento de 14.32. La nueva galaxia más lejana hasta ahora se llama JADES-GS-Z14-0. Según la NASA, tiene un diámetro de 1,600 años luz y casi toda su luz proviene de estrellas jóvenes. Para contextualizar, la Vía Láctea actualmente tiene un diámetro de 105,700 años luz. La estructura recién encontrada no solo está muy lejos, sino que también es supermasiva y muy brillante. Además, se formó cuando el universo tenía solo el 2.10% de su edad actual (13,800 millones de años)»

Con estos datos la teoría del Big Bang debería recibir una actualización ya que se contradice y eso quiere decir que no sigue una expansión lineal el universo. Por lo que esta línea que se había trazado, así como la diferencia entre las galaxias que hacía que las más lejanas fueran más viejas ha caído por completo.

Es importante tener estas herramientas para ir conociendo un poco más el universo y saber cómo se originó, pero con estos descubrimientos nos damos cuenta de la fragilidad de una serie de datos que llega apenas sin avisar y que debemos tener en cuenta que son provisionales.