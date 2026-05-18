Todavía es pronto para hablar de hito espacial, pero el acercamiento de la nave Psyche a Marte puede marcar la historia de la NASA

El acercamiento de la nave Psyche a Marte puede marcar la historia de la NASA, todavía es pronto para hablar de hito espacial, aunque podríamos estar ante un cambio significativo. Un giro radical en la manera de concebir los viajes espaciales que estos expertos no dudarán en darnos. Estaremos ante una última frontera que puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. En especial si tenemos en cuenta lo que ha conseguido la NASA en estos últimos tiempos.

Después de años en dique seco, parece que la NASA está haciendo posible lo imposible. Vuelve a la Luna y lo hace por la puerta grande, buscando una nueva etapa en este lugar del universo que puede acabar siendo el que nos dará en estos días un cambio de tendencia importante. Estos viajes al espacio pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera que puede parecer sorprendente. Este hito espacial que llega a toda velocidad puede acabar siendo una realidad con la nave Psyche de camino a Marte.

Es pronto para hablar de hito espacial

Hablar de hito espacial es algo para lo que todavía es pronto. Con lo cual, deberemos empezar a ver llegar algunos cambios importantes que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un viaje a un planeta lejano puede estar más cerca de lo que pensábamos.

El ser humano, aún, no ha pisado Marte, pero sí lo ha hecho una amplia tecnología que nos traslada hasta allí. De forma telemática, los expertos han podido analizar, paso a paso lo que puede ser una realidad, como primer viaje espacial a un planeta lejano.

Este viaje estará plagado de desafíos, pero puede acabar siendo la antesala de algo más. De una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar y hacerlo de una manera del todo inesperada. Es momento de conocer lo que pasará en breve con un nuevo hito espacial.

Una nave con nombre propio Psyche a puesto rumbo a un planeta lejano y está a punto de hacer posible lo imposible. Todas las miradas de la NASA están puestas en este viaje que puede cambiarlo todo.

Puede marcar la historia de la NASA el acercamiento de la nave Psyche a Marte

Marte se prepara para recibir a una nave, Psyche que debe darnos una prespectiva totalmente nueva de un viaje a un planeta rojo que puede convertirse en la antesala de la primera llegada del ser humano a este lugar del universo. Los expertos no dejan de actualizar datos que les acercan cada vez más a este hito histórico.

Tal y como nos explican los expertos de Scitechdaily: «La nave espacial Psyche de la NASA se está preparando para un sobrevuelo cercano de Marte que ayudará a impulsarlo más lejos en el sistema solar en su viaje al asteroide Psique, rico en metal. El viernes 15 de mayo, la nave espacial barrerá solo 2.800 millas (4.500 kilómetros) por encima de la superficie marciana mientras viaja a unas 12.333 mph (19.848 km/h). Durante el encuentro, la nave espacial utilizará la gravedad de Marte para aumentar su velocidad y redirigir su camino hacia uno de los asteroides más inusuales del sistema solar».

Siguiendo con la misma explicación: «Lanzado el 13 de octubre de 2023, Psyche confía en la propulsión solar-eléctrica y el gas xenón para aumentar gradualmente la velocidad a lo largo de su larga misión. Al usar una asistencia por gravedad de Marte, los planificadores de misiones pueden conservar el propulsor mientras siguen dando a la nave espacial el impulso que necesita. Estos sobrevuelos planetarios también permiten a los ingenieros y científicos probar sistemas y ajustar instrumentos científicos antes de que la nave espacial llegue a su destino final».

Una nave que puede cambiar la historia: «Durante el sobrevuelo, el equipo de operaciones de Psyche planea usar el generador de imágenes multiespectrales de la nave espacial para recopilar miles de observaciones de Marte. Las imágenes y los datos recopilados durante el encuentro ayudarán al equipo a mejorar las técnicas necesarias cuando Psique comience a orbitar el asteroide a finales de 2029».

Podremos descubrir unas imágenes del planeta rojo que hasta ahora no hemos visto: «La nave espacial ya ha comenzado a enviar imágenes antes del encuentro. A partir del 7 de mayo, la misión publicó las primeras imágenes sin procesar, o «en bruto», que muestran un campo estelar distante con Marte apareciendo como un pequeño punto de luz. Los ingenieros procesarán más tarde las imágenes de sobrevuelo ajustando el brillo y el contraste, y esperan crear una secuencia de lapso de tiempo del evento en las próximas semanas».