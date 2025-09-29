Santorini podría estar a punto de despertar: la IA detecta un masivo movimiento de magma que preocupa a los expertos

Un masivo movimiento de magna ha sido descubierto por los expertos, la IA ha advertido que está a punto de despertar Santorini. Este punto del planeta se ve afectado por una serie de elementos que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Sin duda alguna, deberemos estar listos para cambiar con una serie de elementos que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que corren en estos días de temporada.

Podría estar a punto de despertar Santorini

La isla de Santorini es una de las más visitadas en estos tiempos que corren, un buen aliado de una serie de cambios a los que nos enfrentamos en cada temporada. Podemos empezar a prepararnos para lo peor, con una serie de detalles que serán esenciales en estas jornadas que hasta la fecha no esperábamos.

La IA detecta un masivo movimiento de magma que preocupa a los expertos

Tal y como nos explican estos expertos de ScitechDaily explican en un reciente artículo que: «A principios de 2025, la isla griega de Santorini y sus alrededores fueron sacudidos por decenas de miles de terremotos. Un nuevo estudio en Nature del Centro GFZ Helmholtz de Geociencias y del Centro Helmholtz GEOMAR para la Investigación Oceánica de Kiel, realizado con socios internacionales, ofrece ahora la primera explicación geológica detallada de esta crisis sísmica. Al combinar mediciones de estaciones sísmicas terrestres con datos recopilados por instrumentos en el fondo marino cerca del volcán submarino de Kolumbo (a unos 7 km de Santorini), los investigadores aplicaron una técnica avanzada respaldada por IA para identificar la actividad del terremoto. Su análisis muestra que casi 300 millones de metros cúbicos de magma se elevaron de lo más profundo de la corteza y se estancaron aproximadamente cuatro kilómetros bajo el fondo del océano. A medida que viajaba hacia arriba, el magma se fracturó la roca circundante, produciendo miles de terremotos y temblores».

Siguiendo con la misma explicación: «La propia Santorini se encuentra en el Mediterráneo oriental dentro del arco volcánico helénico, una de las áreas geológicamente más activas de la región. El grupo de islas forma el borde de una caldera creada por una erupción colosal hace unos 3.600 años, un evento histórico en la historia volcánica. El activo volcán submarino Kolumbo se encuentra en las inmediaciones. Además, la región está atravesada por varias zonas de falla geológica activas, lo que es el resultado de que la Placa Africana empuja hacia el noreste contra la Placa Helénica. La corteza terrestre bajo la región mediterránea se ha roto en varias microplacas que se desplazan entre sí, y en algunos casos se subducen y se funden, por lo tanto, obteniendo actividad volcánica. Santorini ha producido múltiples erupciones en tiempos históricos, la más reciente en 1950. En 1956, se produjeron dos fuertes terremotos en el sur del mar Egeo, con solo 13 minutos de diferencia, entre Santorini y la vecina isla de Amorgos. Estos tenían magnitudes de 7,4 y 7,2 respectivamente, desencadenando un tsunami. El enjambre de terremotos que comenzó a finales de enero de 2025 tuvo lugar exactamente en esta región. Durante la crisis, se registraron más de 28.000 terremotos. El más fuerte de estos alcanzó magnitudes de más de 5,0. El severo temblor causó gran preocupación pública durante la crisis sísmica, en parte porque la causa inicialmente no estaba clara, siendo potencialmente tectónica o volcánica».