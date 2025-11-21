La razón por la que no paran de pedir que tiremos estos utensilios de cocina

Hay una razón de peso para tirar a la basura estos utensilios de cocina que han acabado siendo uno de los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que debemos empezar a cuidar un poco mejor dado lo que tenemos por delante. Tan importante es lo que comemos, como lo que usamos para preparar esos alimentos o la manera en la que los guardamos.

Uno de los grandes enemigos de nuestra generación, es la gran cantidad de elementos que tenemos en nuestro poder y que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días. Muchos utensilios en la cocina y en su mayoría están hechos de un plástico que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Una opción de lo más recomendable que nunca habíamos tenido en mente, es ese plástico que se tiñe de negro y adquiere una mayor rigidez. Al tiempo de que baja de precio, los utensilios de cocina son los que se convierten en el enemigo a batir que hay que eliminar lo antes posible.

Los expertos recomiendan tirar estos utensilios de cocina

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en nuestra salud de la mejor manera posible. Mirando con lupa todo lo que entra en nuestra cocina y no sólo unos alimentos que son cada vez más caros. Hay otros elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos esperado.

Los alimentos deben ser de la mejor calidad posible, escapando especialmente de los plásticos que han acabado siendo lo que marcará un antes y un después. Apostaremos claramente por algunos detalles que hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Es hora de ver qué nos depara el tiempo y el esfuerzo que nos estará esperando en estos días.

Es la hora de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora nunca hubieras pensado que formarán parte de un problema de salud que los expertos se han encargado de sacar. Los utensilios de cocina se han convertido en el elemento a batir por parte de los expertos que advierten de los problemas que pueden causar.

El plástico representa un riesgo cuando cambia de temperatura y lo hace a una velocidad que debemos tener en cuenta y con unos tóxicos que pueden acabar en nuestro plato.

Esta es la razón por la que debes tirar estos utensilios de cocina

Un reciente estudio advierte del riesgo de que esos utensilios de cocina de plástico negro acaben siendo un peligro para la salud de toda la familia. Al introducir directamente a nuestro plato una serie de elementos que pueden llegar a ser especialmente peligrosos para nuestra salud. Los expertos alertan que es mejor sustituirlos por otros de acero inoxidable, el gran aliado de la salud en nuestra cocina.

Tal y como se ha publicado en la revista Science Direct: «os retardantes de llama bromados (BFR) y los retardantes de llama organofosfatos (OPFR) se utilizan comúnmente en productos eléctricos y electrónicos en altas concentraciones para prevenir o retardar incendios. Los problemas de salud relacionados con los retardantes de llama (FR) incluyen la carcinogenicidad, la disrupción endocrina, la neurotoxicidad y la toxicidad reproductiva y del desarrollo. A nivel mundial, la falta de transparencia relacionada con los productos químicos en los productos y las restricciones limitadas al uso de FR en la electrónica han llevado a un uso generalizado y difusión de FR dañinos. A pesar de la falta de transparencia y restricciones, los plásticos de la electrónica a menudo se reciclan y se pueden incorporar a artículos domésticos que no requieren retardo de llama, lo que resulta en una exposición potencialmente alta e innecesaria. Este estudio tuvo como busca determinar si los productos domésticos de plástico negro vendidos en el mercado estadounidense contenían FR emergentes y eliminados y si el tipo de polímero era predictivo de contaminación. Se analizaron un total de 203 productos para detectar bromo (Br), y se analizaron productos que contenían >50 ppm Br para detectar BFR, OPFR y polímeros plásticos (por ejemplo, acrilonitrilo butadieno estireno, poliestireno de alto impacto, polipropileno). Se encontraron FR en el 85 % de los productos analizados, con concentraciones totales de FR de hasta 22.800 mg/kg. Los FR detectados incluyen el compuesto restringido deca-BDE, que se utilizó ampliamente en carcasas electrónicas, así como sus reemplazos de decabromodifeniletano (DBDPE) y 2,4,6-Tris(2,6-tribromofenoxi)-1,3,5-triazina (TBPP-TAZ) junto con el compuesto asociado 2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP), detectado recientemente en la leche materna. El plástico utilizado típicamente en electrónica (a base de estireno) contenía niveles significativamente más altos de ∑FR que los plásticos menos utilizados para la electrónica (polipropileno y nylon). La estimación de la exposición a BDE-209 de los utensilios de cocina contaminados indicó que los usuarios tendrían una ingesta media de 34.700 ng/día, superando las estimaciones de ingesta de polvo y dieta. La detección de FR en productos domésticos recogidos indica que el reciclaje, sin la transparencia y restricciones necesarias para garantizar la seguridad, está resultando en una exposición inesperada a retardantes de llama tóxicos en artículos del hogar».