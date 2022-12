Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las energías renovables es las escasas horas de sol y la ausencia de viento durante el invierno. Un equipo de investigadores finlandeses halló una posible solución: la batería energética de arena. A diferencia de las baterías litio, este tipo batería utiliza la arena, de baja calidad, para almacenar energía durante meses, a partir de la electricidad procedente de la energía solar o eólica.

¿Qué es una batería energética de arena?

Los sistemas de almacenamiento de energía son cruciales durante el invierno, ya que permiten almacenar energía y emplearla cuando se necesite. Debido a ello, los investigadores finlandeses han creado una batería energética de arena que permite retener la energía durante meses.

Este tipo de baterías permiten que la arena almacene el calor cerca de 500 °C, para así calentar las viviendas en invierno, cuando la energía es más costosa. Se trata de un mecanismo que puede dar respuesta al problema de almacenamiento, de manera económica y de bajo impacto.

¿Cómo funciona la batería de arena?

Debido a sus características químicas y físicas, la arena es capaz de calentarse hasta los 1.000 °C sin cambiar su estado físico. Al confinar la arena en un contenedor debidamente aislado, el calor cede muy lentamente. Por ello, los científicos finlandeses estaban convencidos de que si se utilizaba la energía renovable que sobraba en verano para calentar un depósito de arena, la misma conservaría el calor por tiempo prologando.

El depósito de arena es muy similar a un intercambiador de calor. De hecho, posee una red de tuberías en su interior a través de las cuales circula el aire. La arena se calienta por efecto Joule, transformando la energía sobrante en calor. Una vez que se necesite energía calorífica para la calefacción o para algún proceso industrial, el aire circula por la red de tuberías.

El aire se calienta a temperaturas de más de 100 grados centígrados para calentar el agua que será usado en la calefacción o en las industrias. Con este sistema, una gran pila de arena puede funcionar como una batería.

Principales ventajas de la batería de arena

La principal gran ventaja que esta innovadora «batería de arena» es que permite almacenar la energía, proveniente de fuentes renovables durante meses, con una eficiencia del 99%, por tanto, se trata de un sistema de almacenamiento a largo plazo.

Otra de las ventajas de este sistema son los costos, pues la arena es un material relativamente económico, además el diseño de la batería no requiere de tecnologías complicadas, lo que reduce el coste total del mismo. Por último, pero no menos importante, la batería no genera contaminación, pues humos, ni dióxido de carbono, ni gases de ningún tipo.

Finlandia es el primer país del mundo en utilizar batería energética de arena para la calefacción durante el invierno.