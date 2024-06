Muere en un accidente William Anders, el astronauta que tomó la icónica foto de la Tierra en 1968

William Anders, el astronauta del Apolo 8 que en 1968 tomó la icónica fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna, ha muerto este viernes a los 90 años. Según ha confirmado la NASA, el fallecimiento ha tenido lugar tras un accidente de avioneta en Seattle.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este viernes, cuando la división del Noroeste del Pacífico de la Guardia Costera de Estados Unidos y la oficina del alguacil de San Juan recibieron una llamada que alertaba de un accidente de avioneta entre las islas Orcas y la isla Johns. La aeronave se hundió en el agua tras perder el control.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en una publicación en redes sociales. «En 1968, William Anders ofreció a la humanidad uno de los regalos más profundos que un astronauta puede dar. Viajó hasta el umbral de la Luna y nos ayudó a ver algo más, a nosotros mismos. Te echaremos de menos», ha escrito en un mensaje en X.

