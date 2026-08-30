México reintroduce 47 bisontes después de más de 100 años: solo unos meses después, lo que ocurre en el ecosistema sorprende a los científicos

Sólo unos meses después de que México reintroduce 47 bisontes después de más de 100 años, lo que ocurre después sorprende a los científicos. La realidad es que tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estas jornadas en las que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos cambios importantes. La propia naturaleza nos invita a realizar una importante reflexión que debemos empezar a ver llegar de una forma diferente.

El caso de este país es destacado. México ha sido una de las zonas del mundo en el que se ha instaurado un animal grande como el bisonte. Uno de los más representativo en unos días en los que quizás nadie ha tenido en consideración algunos elementos que se han convertido en claves. Nos hemos enfrentado a una serie de cambios que, sin duda alguna merecen la atención de unos expertos que nos sumergen de lleno en un cambio importante para el que no estamos del todo preparados. Estos animales sorprenden a los científicos y demuestran que la acción del ser humano tiene un impacto enorme en la naturaleza.

Solo unos meses después, lo que ocurre en el ecosistema sorprende a los científicos

Lo que ocurre en el ecosistema sorprende a los científicos, sólo unos meses después de haber hecho algo que dejó en shock en medio mundo. Nos tenemos que remontar a la historia de un México que nos sumerge de lleno en una serie de elementos que van de la mano.

Es hora de prestar atención a esa naturaleza que se ha visto modificada por la acción del ser humano. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de detalles que van de la mano de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a verlos desde otro punto de vista en el que todo puede ser posible. Esos animales que hace unos años eran una constante entre unos seres que han acabado de darnos ciertas alegrías.

De esta al borde de la extinción a ser un animal recurrente en una zona de la que salieron hace más de 100 años. La sorpresa es mayúscula ante unos expertos que han visto como el bisonte ganaba la batalla al ser humano.

México reintroduce 47 bisontes después de más de 100 años

Reintroduce 47 bisontes después de más de 100 años México en un experimento que puede cambiarlo todo por completo. De una manera que quizás nadie más hubiera imaginado ver, en unos días cargados de acción en los que cada pequeño gesto cuenta.

Tal y como explican desde Coahuila: «En el corazón del desierto coahuilense, en el municipio de Cuatro Ciénegas, surge un ambicioso proyecto que busca no solo restaurar ecosistemas degradados, sino también reconectar la historia cultural de México con su biodiversidad. La Reserva El Santuario, impulsada por la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, se erige como un modelo de regeneración ecológica. El bisonte americano, un símbolo de fuerza, resistencia y renacimiento, representando la vida salvaje de las praderas, la armonía con la naturaleza y la importancia cultural, ha regresado después de 160 años a Coahuila En una entrevista exclusiva, Gerardo Ruiz Smith, director de la fundación, y Juan Luis Longoria Granados, representante de la Nación N´dé (Apache), detallan los avances de esta iniciativa, que incluye la reintroducción del bisonte americano, una especie clave para el equilibrio ambiental y cultural del norte del país».

Siguiendo con la misma explicación: «La Reserva El Santuario abarca 3,700 hectáreas en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y representa un esfuerzo pionero por regenerar ecosistemas áridos mediante soluciones biológicas y ecológicas. Según Gerardo Ruiz Smith, el proyecto se visualizó desde sus inicios como un sitio ideal para la conservación de especies clave. “Es un modelo de cómo se puede regenerar un ecosistema a esta escala, utilizando soluciones biológicas”, explica Ruiz Smith. La fundación, una asociación civil sin fines de lucro, colabora con entidades como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Museo del Desierto en Saltillo. Este santuario no solo protege la flora y fauna local, sino que aspira a convertirse en un espacio educativo y de inspiración para visitantes, promoviendo el compromiso con el medio ambiente».

La llegada de estos animales lo cambiaría todo: «Uno de los hitos más recientes del proyecto es la llegada de una manada de bisontes americanos, también conocidos como búfalos. Catalogada como especie en peligro de extinción, su manejo requiere permisos especiales que la fundación ha gestionado con éxito. “Recientemente recibimos la manada principal de 44 bisontes, donados por el FMCN, provenientes del Rancho El Uno en la Reserva de Janos, Chihuahua”, detalla Ruiz Smith. Este rancho, administrado por la asociación Cuenca de los Ojos, inició la conservación del bisonte en México en 2009 con 23 animales importados de Estados Unidos, y su población ha crecido notablemente. A estos se suman tres machos donados por el Museo del Desierto en agosto, elevando el total a 47 bisontes. Con esto, El Santuario se convierte en el tercer proyecto de conservación de bisonte en México, contribuyendo a expandir su presencia en el norte del país. El bisonte juega un rol ecológico fundamental, similar al de las migraciones naturales que ayudan a regenerar pastizales».