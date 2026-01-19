Los médicos no dan crédito a la advertencia de Wegovy y otros medicamentos para adelgazar y piden que se retire ya

Las preocupaciones sobre los reportes de pensamientos suicidas asociados con semaglutida, el ingrediente activo de Wegovy y Ozempic, llevaron a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a iniciar una investigación el año pasado. Finalmente, la FDA indicó que su evaluación, basada en meses de análisis de ensayos clínicos y en su base pública de datos de eventos adversos, no mostró una relación clara entre los medicamentos y los pensamientos o acciones suicidas.

Wegovy está indicado como complemento a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el control de peso, incluyendo tanto la pérdida como el mantenimiento del mismo, en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) de ≥30 kg/m² (obesidad) o de ≥27 kg/m² y <30 kg/m² (sobrepeso) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, como alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular.

La FDA pide a Wegovy que elimine esta advertencia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que su revisión preliminar no encontró evidencia que vincule los medicamentos para bajar de peso, como Wegovy de Novo Nordisk, con pensamientos suicidas, aunque la agencia seguirá estudiando el asunto.

Wegovy y Zepbound de Eli Lilly pertenecen a una clase de medicamentos conocidos como agonistas de GLP-1, originalmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2. Además de ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, estos medicamentos generan sensación de saciedad.

El origen de las advertencias sobre los pensamientos suicidas en tratamientos para la obesidad proviene de estudios más antiguos sobre fármacos que funcionaban de manera diferente a los GLP-1, explicó el Dr. Robert Kushner, profesor de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Según él, se trata de un efecto residual que actualmente se aplica a todos los medicamentos contra la obesidad.

En la misma línea, el Comité de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señala que la «evidencia actual disponible no respalda una asociación causal entre los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), como los medicamentos de la familia de Ozempic, y los pensamientos o acciones suicidas y autolesivas».

El PRAC comenzó su revisión en julio de 2023 tras informes de casos de pensamientos suicidas y autolesiones asociados a liraglutida y semaglutida. Estudios recientes basados en registros médicos, que analizaron pacientes con sobrepeso y diabetes tipo 2 tratados con semaglutida u otros medicamentos, no encontraron evidencia de una relación causal con pensamientos suicidas.

Semaglutida y pensamiento suicida

«La semaglutida, un medicamento muy popular aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para tratar la obesidad y controlar la diabetes de tipo 2, se asoció con un riesgo entre un 49% y un 73% menor de pensamientos suicidas iniciales o recurrentes en comparación con otros medicamentos para controlar la obesidad y la diabetes de tipo 2 que actúan a través de mecanismos diferentes.

Estos hallazgos aportan pruebas de que la semaglutida (que ayuda a regular el apetito y los niveles de insulina dirigiéndose a los receptores del péptido 1 similar al glucagón (GLP1R) en el organismo) no parece aumentar el riesgo de pensamientos suicidas, detalla el National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Advertencias y precauciones

Se ha observado que los pacientes que reciben agonistas de receptores GLP-1 y son sometidos a anestesia general o sedación profunda presentan un riesgo aumentado de aspiración pulmonar. Por ello, antes de realizar estos procedimientos, se debe considerar la posibilidad de un contenido gástrico residual elevado debido al retraso en el vaciado gástrico, lo que podría incrementar complicaciones durante la intervención.

Además, el uso de estos medicamentos puede estar asociado a reacciones adversas gastrointestinales que favorecen la deshidratación, y en casos poco frecuentes, un deterioro de la función renal. Por consiguiente, es imprescindible advertir a los pacientes sobre este riesgo y recomendarles mantener una hidratación adecuada para minimizar posibles complicaciones.

En relación con la pancreatitis aguda, se ha registrado su aparición en algunos pacientes tratados con agonistas de GLP-1. Asimismo, estudios epidemiológicos sugieren un mayor riesgo de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA) durante el tratamiento con semaglutida.

Posibles efectos adversos

Entre los efectos graves frecuentes, se incluyen complicaciones de la enfermedad ocular diabética, como la retinopatía diabética.

Entre los efectos poco frecuentes se encuentra la pancreatitis aguda, que se manifiesta con dolor abdominal intenso y prolongado, a veces irradiado a la espalda, por lo que se debe acudir inmediatamente al médico si aparece. Los efectos raros incluyen reacciones alérgicas graves, como anafilaxia o angioedema, que requieren atención médica urgente.

Otros efectos adversos comunes incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y sensación de cansancio. También son frecuentes mareos, indigestión, gases, reflujo, cálculos biliares, pérdida de cabello, reacciones en el lugar de la inyección y hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo