Hallazgo insólito en la ciencia: nunca antes habían visto esto en otra galaxia

Por primera vez, los astrónomos han logrado capturar una imagen detallada de una estrella ubicada en una galaxia distinta a la Vía Láctea. Gracias a la tecnología avanzada del interferómetro Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Austral Europeo (ESO), un equipo internacional fotografió la estrella supergigante roja WOH G64, que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz de distancia. Esta estrella, de un tamaño aproximado de 2.000 veces el de nuestro Sol, está cerca de las etapas finales de su vida antes de convertirse en una supernova. Este logro es un hito significativo en la astronomía, ya que hasta ahora, aunque se han estudiado muchas estrellas cercanas, nunca antes se había obtenido una imagen tan clara de una estrella extragaláctica.

El equipo, formado por investigadores de ESO y la Universidad Andrés Bello de Chile, destacó la importancia de este descubrimiento en el artículo publicado en Astronomy & Astrophysics. La imagen muestra que WOH G64 está rodeada por un capullo de gas y polvo en forma de huevo, una estructura que podría ser el resultado de interacciones gravitacionales con una estrella compañera. Además, los datos revelaron que la estrella ha perdido brillo en los últimos años debido a la formación de polvo caliente a su alrededor. Este avance es sólo el comienzo, ya que con la mejora del sistema GRAVITY en el futuro, los astrónomos podrán estudiar estrellas aún más distantes y débiles.

WOH G64, una de las estrellas más gigantescas conocidas, se encuentra en una fase crítica de su vida. Situada a unos 160.000 años luz de la Tierra, en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, esta supergigante roja ha sido objeto de observación durante décadas. Con un tamaño que alcanza unas 2.000 veces el radio de nuestro Sol, WOH G64 es un astro masivo en sus últimas etapas evolutivas, lo que la coloca en el umbral de un evento cósmico significativo: su futura explosión como supernova. Sin embargo, los avances recientes en la tecnología de observación han permitido a los astrónomos capturar la primera imagen detallada de esta estrella.

A lo largo de los años, la observación de WOH G64 ha sido un desafío debido a su enorme distancia y la complejidad inherente a la observación de estrellas en otras galaxias. En 2005 y 2007, astrónomos utilizaron el Very Large Telescope (VLT), un observatorio en el desierto de Atacama en Chile, para estudiar las características de la estrella. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron obtener una imagen clara y detallada de la estrella.

GRAVITY es un instrumento de segunda generación que utiliza la interferometría para combinar la luz de varios telescopios. Este enfoque permite a los astrónomos lograr una resolución extremadamente alta, lo que les permite observar detalles en objetos débiles y distantes que antes eran invisibles para los telescopios tradicionales.

Con este avance, los investigadores lograron obtener una imagen en alta resolución de WOH G64 en el espectro infrarrojo cercano, lo que reveló una sorprendente estructura en torno a la estrella: una envoltura de gas y polvo con forma ovalada, algo completamente inesperado en comparación con lo que los modelos tradicionales de estrellas supergigantes rojas sugerían.

El hallazgo de una forma alargada que rodea a WOH G64 plantea varias preguntas sobre la naturaleza de este fenómeno. La estrella se encuentra en una fase avanzada de su vida, durante la cual expulsa grandes cantidades de gas y polvo al espacio. Este proceso de pérdida de masa es común en las supergigantes rojas, pero la forma peculiar de la envoltura observada podría indicar que otros factores están en juego.

Los científicos sugieren que la elongación de la envoltura podría ser el resultado de flujos bipolares, un fenómeno asociado con el colapso gravitacional o con la influencia de una estrella compañera cercana que aún no ha sido detectada. En cualquier caso, este descubrimiento desafía los modelos anteriores de estrellas moribundas y podría abrir la puerta a nuevas teorías sobre cómo las supergigantes rojas evolucionan en sus etapas finales.

Otra observación intrigante hecha por los astrónomos es el oscurecimiento de WOH G64 en los últimos diez años. Durante este periodo, la estrella ha experimentado un notable descenso en su brillo, lo que podría estar relacionado con el acumulamiento de polvo en su envoltura.

Este polvo, al bloquear parte de la luz emitida por la estrella, la hace parecer más tenue. Este cambio ha proporcionado a los investigadores una rara oportunidad de observar una estrella en sus últimos momentos en tiempo real, algo que ocurre sólo una vez en muchas décadas.

For the first time, a CLOSE-UP OF A DYING STAR on the brink of a SUPERNOVA has been captured!

Meet WOH G64: a massive star ejecting 9x the Sun’s mass in gas and dust.

🔭 Captured by ESO’s Very Large Telescope. pic.twitter.com/3gx9AL8mpE

— Seekers Of The Cosmos (@SeekersCosmos) November 22, 2024