Giro inesperado en la evolución de los perros: los científicos descubren genomas de hace más de 16.000 años

Los expertos han descubierto genomas de hace más de 16.000 años, algo que ha hecho descubrir una evolución de los perros que pone los pelos de punta. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en cierta manera podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar con una evolución que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Somos conscientes de que nada es fijo, la propia ciencia se mueve entre descubrimientos y puede acabar siendo la antesala de algo más, de una serie de novedades que llegan con cada descubrimiento. Darwin revolucionó el mundo al hacernos ver que las especies han ido evolucionando a lo largo de los años. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos tener por delante, dependiendo de los hábitos o de las necesidades el ser humano evolucionaba a lo largo de los años. Hemos visto determinados cambios llegar en las personas, pero también con los animales que nos rodean.

La evolución de los perros entra en un giro inesperado

Los animales que rodean el ser humano han sido los que nos han dado algunos pasos agigantados en esta evolución. Los perros, sabemos que podemos empezar a verlos de una manera muy diferente, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará en este pasado que vamos descubriendo poco a poco. Esta evolución puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar un animal radicalmente diferente.

Los expertos no dudan en darnos una serie de datos que nos sumergen en este giro inesperado que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Estos animales que nos han acompañado durante miles de años, puede que nos descubran algunos elementos que nos harán saber más de ellos, pero también de nosotros mismos.

La evolución de los perros es un elemento que preocupa especialmente a los científicos y eso quiere decir que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser esenciales. Los perros han sufrido una serie de cambios cuyo responsable directo es el propio ser humano.

Descubren genomas los científicos de hace 16.000 años

Hace 16.000 años estos genomas estaban en el orden del día, los expertos no dan crédito a lo que han acabado descubriendo sobre unos animales que nos llevan acompañando mucho tiempo. La ciencia está descubriendo una serie de sorpresas sobre un pasado que puede ser remoto, pero acabará marcando una dura realidad.

Tal y como un explica un reciente artículo publicado en la revista Nature: «Los perros eran los mejores amigos del hombre temprano. Un par de artículos de Nature publicados hoy han identificado los genomas de perros más antiguos registrados en restos de sitios arqueológicos que abarcan Europa y Oriente Medio1,2. Los restos, del Reino Unido, Suiza y Turquía, tienen entre 14.000 y 16.000 años de antigüedad y retrasan el registro genético de los perros en más de 5.000 años. También identifican una población temprana de perros domésticos (Canis lupus familiaris) que abarcaba Eurasia occidental y era mantenida por diversos grupos de cazadores-recolectores humanos. La firma genética de los animales todavía está presente en los perros hoy en día. Los estudios no especifican dónde, cuándo y por qué los perros fueron domesticados por primera vez por los humanos, pero algunos investigadores dicen que reducen la búsqueda. Los estudios también muestran que los perros fueron exportados e intercambiados por varios grupos humanos, lo que subyace a la importancia de los perros para las primeras comunidades con diferentes formas de vida».

Siguiendo con la misma explicación: «Los humanos domesticaron perros de una población de lobos grises (Canis lupus) de la edad de hielo. Pero a pesar de décadas de intensos estudios arqueológicos y genéticos, los científicos todavía no saben cuándo o dónde, y mucho menos por qué, ocurrió esto. Parte del desafío ha sido discernir a los perros domésticos de los lobos cuando los restos a menudo son fragmentarios: los huesos de hasta 30.000 años se habían relacionado con los perros domésticos sobre la base de su forma, solo para la secuenciación del ADN para confirmarlos como los de lobos. Antes de los últimos estudios, el ADN de perro más antiguo vino de fósiles de casi 11.000 años de antigüedad, del noroeste de Rusia. Para hacer retroceder aún más este récord, un equipo dirigido por investigadores de la LMU y el Museo de Historia Natural (NHM) en Londres generó secuencias del genoma de presuntos restos de perros de la Cueva de Gough en Cheddar Gorge, en el suroeste de Inglaterra, y de huesos altamente fragmentados, que se asemejan al café liofilizado, dice Scarsbrook, de un sitio turco llamado Pınarbaşı. La secuenciación confirmó que la muestra de Pınarbaşı, fechada hace 15.800 años y que se determina que era de una cachorra hembra sobre la base de los dientes, y los restos de la Cueva de Gough, de 14.300 años de antigüedad, eran claramente los de perros domésticos. Los genomas eran notablemente similares, lo que indica la rápida propagación de los perros domésticos en Europa y Asia occidental, dicen los investigadores».