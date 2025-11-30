Los geólogos alertan y es urgente: este supervolcán puede despertar y va a sumir al mundo en el caos

Aunque muchas veces pase desapercibida, la actividad volcánica nunca se detiene en nuestro planeta. Bajo la superficie, potentes fuerzas naturales actúan sin descanso, y entender sus señales es más importante de lo que parece. En este escenario, la labor de los geólogos se vuelve clave para anticipar posibles riesgos. Ahora, una nueva alerta relacionada con un supervolcán está causando una gran preocupación entre los expertos.

Aunque existen numerosos volcanes activos monitorizados en todo el mundo, cuando se trata de un supervolcán, la magnitud de su posible erupción escapa a los sistemas de predicción habituales. Las consecuencias de una explosión de estas características podrían ser devastadoras, no solo a nivel local, sino también global: cambios drásticos en el clima, daños irreversibles en el ecosistema y efectos sobre la vida humana a gran escala.

A pesar del avance en tecnología y sistemas de vigilancia geológica, la predicción exacta de una erupción sigue siendo extremadamente compleja. La Tierra nos envía señales, pero no siempre somos capaces de interpretarlas a tiempo. Cuando se trata del interior del planeta, no hay garantías: estamos ante un sistema dinámico, en constante cambio, cuyos movimientos pueden marcar un antes y un después.

El riesgo está ahí, latente. Este supervolcán podría convertirse en una de las mayores amenazas naturales conocidas, una que no debe subestimarse. La comunidad científica insiste en seguir observando, investigando y preparándose, porque, aunque no podamos evitarlo, sí podemos reducir su impacto si actuamos con antelación.

Los geólogos lanzan un aviso importante

La geología es una ciencia que lleva años intentando conocer qué es lo que sucede bajo la superficie de un planeta que sigue guardando sorpresas. Todo lo que sucede en las profundidades de esta Tierra que quizás despierte más de un corazón interno, puede acabar marcando un antes y un después.

Los volcanes son elementos que desde que el planeta se formó, forman parte de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Siendo un elemento natural que podría acabar generando más de un elemento que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que puede acabar siendo clave.

Conocemos el estado de los volcanes que tenemos cerca, los vemos como una posible amenaza, pero, lo que quizás no sabíamos es un detalle que se ha convertido en un riesgo para todos. La llegada de un supervolcán o el descubrimiento de este elemento que puede provocar más de un problema.

Este supervolcán es el que ha generado entre los expertos un miedo mayor. Ante la falta de poder lanzar algunas previsiones sobre lo que puede provocar este volcán y las consecuencias de este. Tocará estar pendiente de una advertencia cuyos detalles debemos conocer.

El supervolcán que puede provocar el caos en el mundo si despierta

Astronoo es un portal especializado que nos ayuda a conocer un poco más determinadas zonas del planeta. En este caso estamos ante una de las zonas volcánicas con más actividad del planeta. Cada año se activan las alertas ante la posible llegada de un nuevo detalle que hace predecir el desastre.

Los volcanes suelen ser impredecibles, por lo que, debemos estar muy pendientes de ellos. Los geólogos miran con lupa una de las zonas en las que más densidad de estos volcanes existe, por lo que deben estar en permanente contacto con unos elementos que en cualquier momento pueden estallar.

Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo volvemos a ver, con la mirada puesta a una serie de detalles que son los que marcarán una diferencia importante. Estamos ante un cambio de ciclo, o al menos, esto es lo que parece en cuanto a la actividad volcánica de un planeta que parece que se va relacionando entre sí.

Siguiendo con la explicación de estos expertos: «Los Campos Flégreos (Campi Flegrei) es una gran área volcánica ubicada en la región de Campania en Italia, cerca de la ciudad de Nápoles. Esta región volcánica tiene una gran importancia geológica e histórica, ya que alberga varias calderas impresionantes, incluida la de Solfatara. Las calderas son depresiones geológicas formadas por el derrumbe del suelo después de una gran erupción volcánica. Proporcionan pistas valiosas sobre erupciones pasadas y cambios en el paisaje volcánico a lo largo del tiempo.

Los Campos Flégreos son conocidos por su actividad geotérmica, que incluye aguas termales, fumarolas y solfataras. Estos fenómenos geotérmicos resultan del calor y los gases liberados por los volcanes. Se utilizan con fines geotérmicos, energéticos y terapéuticos. La caldera más conocida de la región es la de Solfatara, que es un cráter volcánico activo. Se caracteriza por la emisión de gases sulfurosos, vapor y lodos burbujeantes».

Siguiendo con la misma explicación: «La región de los Campos Flégreos tiene una rica historia y ha estado habitada desde la antigüedad. Restos arqueológicos, como las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, atestiguan la antigua presencia de civilizaciones que florecieron en esta fértil zona volcánica. Los campos flegreos también son de gran importancia en términos de gestión del riesgo volcánico. Por su continua actividad volcánica, son un laboratorio natural para el estudio y predicción de erupciones volcánicas. Los científicos están monitoreando de cerca el área en busca de signos de posible actividad volcánica y para advertir sobre los riesgos para la población local. El área ofrece paisajes únicos, formaciones geológicas interesantes y oportunidades para practicar senderismo y exploración. Hay alrededor de 1.500 volcanes terrestres activos, de los cuales alrededor de 60 entran en erupción cada año».