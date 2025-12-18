Los físicos no dan crédito: un hallazgo confirma que llevamos equivocados 180 años

Un hallazgo confirma que llevamos equivocados 180 años, los físicos no dan crédito ante lo que está por llegar, un repentino cambio de tendencia que puede ser clave para entender el mundo que nos rodea. Vivimos unos tiempos de descubrimientos que nos llevan a romper con las reglas establecidas. Son días de ver determinados cambios que pueden hacernos cuestionar algunos datos que tenemos por delante. Es hora de conocer un poco más qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Llevamos equivocados 180 años

La realidad es que hace 200 años que estábamos equivocados, hasta ahora no sabíamos que hasta el momento realmente no sabíamos del todo bien. Los expertos de Microwave Journal nos explican en su web que: «Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén (HU) han descubierto que el componente magnético de la luz juega un papel importante en cómo interactúa con la materia, creando nuevas posibilidades en óptica, spintrónica y tecnologías cuánticas. El estudio fue dirigido por el Dr. Amir Capua y el candidato a doctorado Benjamin Assouline en el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada de HU y publicado en Nature’s Scientific Reports. Desafía el Efecto Faraday, una comprensión científica de 180 años de uno de los fenómenos fundamentales de la física, en el que la polarización de la luz gira a medida que pasa a través de un material expuesto a un campo magnético constante. Este estudio presenta la primera prueba teórica de que el campo magnético oscilante de la luz contribuye directamente al efecto Faraday y anula la suposición de que solo importaba el campo eléctrico de la luz. «En términos simples, es una interacción entre la luz y el magnetismo», explica el Dr. Capua. «El campo magnético estático ‘retuerce’ la luz, y la luz, a su vez, revela las propiedades magnéticas del material. Lo que hemos encontrado es que la parte magnética de la luz tiene un efecto de primer orden; es sorprendentemente activa en este proceso». Desde su descubrimiento en 1845 por el científico británico Michael Faraday, el efecto se ha atribuido a la interacción entre el campo eléctrico de la luz y las cargas eléctricas en la materia. Sin embargo, la nueva investigación demuestra que el campo magnético de la luz, considerado durante mucho tiempo irrelevante, hace una contribución directa y medible a este efecto, por lo que interactúa con los giros. Usando cálculos avanzados basados en la ecuación Landau-Lifshitz – Gilbert (LLG), que describe el movimiento de los espines en los sistemas magnéticos, los investigadores demostraron que el campo magnético de la luz puede generar un par magnético dentro del material, al igual que un campo magnético estático. «En otras palabras», dice Capua, «la luz no solo ilumina la materia, sino que la influye magnéticamente».