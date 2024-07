Los expertos ponen fecha para la llegada de un tsunami a España: las ciudades afectadas

La llegada de un tsunami a España ya tiene fecha, hay una serie de ciudades que serán las más afectadas. El futuro del planeta es incierto, los expertos hablan de un cambio que puede acabar con la humanidad tal y como la conocemos. Volvemos a cambiar de ciclo o al menos de forma en la que afrontamos el futuro climático, acelerado o no por el hombre, la Tierra ha sufrido una serie de episodios que debemos conocer. Los científicos están muy pendientes de una serie de elementos que van llegando con fuerza.

Habrá una serie de ciudades que se verán afectadas y que pueden acabar siendo las costas las que peor sufran este cambio climático que ya se está materializando. Parecerá que el tiempo juega en nuestra contra cuando descubramos que zonas que hasta hace no mucho estaban al margen de cualquier alerta, sufren las consecuencias de un posible tsunami. Algo que podemos percibir en verano, y no solo ante la llegada de grandes cambios personales, a los que nos enfrentamos, es ese aumento del nivel del mar, que se relaciona con ese aumento de las temperaturas que empezamos a ver llegar.

Los expertos ponen fecha para la llegada de un tsunami a España

En 2011 pudimos ver los efectos devastadores de un tsunami en una isla, que está preparada para hacer frente a todo tipo de terremotos. Japón se quedó en shock, y el resto del mundo también, al ver casi en directo de qué eran capaces unas olas devastadoras que se originaron después de un terremoto.

Los efectos de este tipo de fenómeno natural que puede acabar con gran parte de nuestras principales ciudades. Teniendo en cuenta que estamos en una península, el agua nos rodea y puede acabar siendo más peligrosa de lo que nos imaginamos. Por lo que, es importante empezar a pensar en qué puede pasar si se repiten las circunstancias que originaron uno de los peores terremotos que el mundo ha conocido.

España podría ser una de las zonas más afectadas de un tsunami que ya puede tener fecha. Según los últimos estudios que se han puesto sobre la mesa, estamos en una zona amenazada por unas olas y un nivel del mar que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Sin duda alguna estamos ante un riesgo que hay que conocer.

Estas serían las ciudades afectadas en España por un posible tsunami

El estudio ‘Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea’ no deja lugar a duda: «La estimación de la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales es fundamental para establecer estándares de construcción y, en términos más generales, priorizar los esfuerzos de mitigación de riesgos. El peligro de tsunami en la región mediterránea se ha estimado tradicionalmente considerando los llamados escenarios “más creíbles” de impacto de tsunami para regiones geográficas limitadas, pero se ha prestado poca atención a la probabilidad de un escenario determinado. Aquí presentamos la primera estimación probabilística del peligro de tsunami generado por terremotos para todo el mar Mediterráneo. Estimamos la probabilidad anual de exceder una amplitud de tsunami dada en cualquier ubicación costera de la región aplicando una técnica basada en Monte Carlo. Las tasas de actividad sísmica se estiman a partir de la sismicidad observada, y el impacto del tsunami se deriva de escenarios deterministas de propagación de olas de tsunami. El mayor peligro se encuentra en el Mediterráneo oriental debido a los terremotos a lo largo del Arco Helénico, pero la mayor parte de la costa mediterránea es propensa al impacto de tsunamis. Nuestro método nos permite identificar las principales fuentes de peligro de tsunami en cualquier ubicación determinada e investigar el potencial para emitir alertas de tsunami oportunas. Hemos comprobado que la probabilidad de que en los próximos 30 años se produzca una ola de tsunami de más de un metro de altura en algún lugar del Mediterráneo es cercana al 100%. Esto subraya la urgente necesidad de contar con un sistema de alerta de tsunamis en la región».

Siguiendo este mismo estudio, las zonas más vulnerables ante este tsunami que llegará en los próximos 30 años serán las Islas Canarias y la vertiente occidental de Andalucía. Por lo que muchas ciudades de estas partes de España están empezando a elaborar planes de evacuación y de emergencias que ya contemplan el tsunami como posible causa de activación de las alertas por desastres naturales.

El futuro estará marcado por este fenómeno que, según este estudio publicado en 2012 estaría a la vuelta de la esquina, de hecho, sería uno de los elementos por los que debemos preocuparnos durante la próxima década. Especialmente si el clima no cambia y seguimos con unos problemas ambientales que acabarán siendo una realidad. El futuro no parece que traiga buenas noticias siguiendo las teorías de estos científicos.