La contaminación plástica en los océanos ha recibido mucha atención últimamente, a raíz de la inquietante imagen difundida por el Blue Planet II de la BBC, de una ballena piloto llorando por su cría muerta. Pero la contaminación de las aguas no solo significa un problema en el mar, ya que las aguas locales también están sufriendo, y muchas veces a causa de los contaminantes que se encuentran en los productos domésticos comunes. El tema ha estado presente en las autoridades durante algún tiempo, sobre todo en la Unión Europea, que introdujo la primera lista de vigilancia de contaminantes emergentes en el 2013. La basura puede fluir desde los patios y las calles hasta desagües y arroyos cercanos cuando llueve. Por lo que contribuyendo con cambios simples en tus hábitos diarios se evita la contaminación de los ríos.

Evita la contaminación de los ríos tomando estas medidas

Podrás evitar la contaminación de los ríos cumpliendo con estos hábitos:

Recogiendo la basura y tirándola en los lugares permitidos . Se debe soplar o barrer el fertilizante nuevamente sobre el césped si llega a áreas pavimentadas.

No se debe poner fertilizante justo antes de que llueva, ya que los productos químicos se lavarán en los desagües pluviales y en los cursos de agua.

Se deben cubrir con mantillo o abono el césped o los desechos del jardín. Si no se cuenta con abono es preferible dejarlos en el mismo lugar. No es conveniente soplar las hojas en la calle. Esto contribuye a que se obstruyan los desagües fluviales.

Cuando se va a lavar el automóvil o vehículo similar, debe realizarse al aire libre donde el agua pueda fluir hacia una zona de grava o césped en lugar de una calle. No tirar nunca el aceite de motor por el desagüe pluvial. Mejor llevarlo a la tienda de autopartes más cercana y así se evita la contaminación de los ríos.

Nunca limpies un derrame con una manguera en un desagüe pluvial. Se debe colocar un absorbente sobre el derrame, puede ser arena. Una vez que el líquido se solidificó se puede barrer y tirarlo a la basura.

Mantén la basura fuera de los inodoros

Evita la contaminación de los ríos cuidando de no arrojar desechos en los inodoros. La basura como toallitas húmedas y los productos menstruales desechables, pueden producir obstrucciones en el alcantarillo del edificio y desbordes en las vías fluviales.

En el trabajo…

Si tienes una fábrica o lugar de trabajo donde te cuesta mantener el orden en el baño, ya sea porque los botes de basura están lleno, desbordados o no son de fácil acceso, el papel higiénico no está disponible, los baños no están lo suficientemente limpios.

Proporciona un contenedor de basura en cada puesto, coloca letreros en cada puesto para capacitar a tus empleados sobre qué es seguro tirar, inspecciona los baños con frecuencia, asegúrate de que haya suficiente papel higiénico y que los botes de basura se vacíen con regularidad.