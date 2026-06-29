Los científicos se quedan sin palabras: una joven de 15 años crea un generador de 12 dólares capaz de transformar corrientes oceánicas en energía

Una joven de 15 años crea un generador de 12 dólares capaz de transformar corrientes oceánicas en energía, dejando a los científicos en shock. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos creen un sistema mucho mejor. La dependencia con la energía es cada vez mayor y acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Necesitamos cada vez más y más energía para hacer realidad esta dependencia energética que, sin duda alguna, puede convertirse en un dolor de cabeza. Tocará estar pendientes de cada uno de los descubrimientos que hacen realidad este cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve. En estos días en los que realmente estos descubrimientos abren la puerta a la esperanza y lo hacen de tal forma que nos darán un plus de buenas sensaciones. Estos científicos no pueden más que quedarse en shock ante un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Se queda sin palabras los científicos

Los científicos se han quedado en shock al descubrir la esencia de este tipo de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una novedad que nos permite poder trabajar fácilmente sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en energía.

Buscar la forma más barata de producir energía se convierte en el mayor dolor de cabeza de gran parte de los expertos, que no dudan en descubrirnos la forma en la que podremos empezar a poner en práctica determinados detalles que pueden ser claves.

Será el momento de apostar claramente por este cambio que, nos llegada de la forma menos esperada, del ingenio de una adolescente que ha conseguido hacer posible lo imposible. Las mentes de aquellos que parecen tener un don para conseguir una serie de situaciones del todo inesperadas.

Un cambio de tendencia que acabará marcando estos días y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar en estas jornadas en las que la energía puede llegar de un lugar del que quizás nunca supimos nada. Es momento de poner en práctica determinados cambios que serán esenciales.

Crea un generador una joven de 15 años capaz de conseguir energía de las corrientes oceánicas

Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que podría ser una realidad, en unos días en los que quizás tocará empezar a visualizar un destacado cambio que se convierte en esencial para todos. La energía barata supone una barrera para la humanidad, el fin de los altos costes en obtenerla puede estar más cerca de lo que parece.

Hanna Herbst cuenta su propia historia en su web, en la que explica que: «Más tarde ese año, se enteró del impacto generalizado de la pobreza energética y la crisis mundial del agua, y como resultado creó BEACON (Llevando acceso a electricidad a los países a través de la energía oceánica). BEACON tiene como objetivo llevar electricidad estable y acceso de agua dulce a las personas de las naciones subdesarrolladas. Por su trabajo con BEACON, Hannah se ha dirigido a las Naciones Unidas, y ha recibido muchos otros honores y premios, incluida la presentación de BEACON en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel y ser nombrada la Mejor Científica Joven de Estados Unidos en 2015. Está agradecida de haber tenido una plataforma para compartir su trabajo con los demás, y le apasiona inspirar a otras chicas jóvenes a hacer STEM».

Siguiendo con la misma explicación en 350colorado: «Hace varios años, cuando Hannah tenía 15 años, se inspiró para encontrar una fuente de energía sostenible después de enterarse de que su amigo por correspondencia etíope no tenía acceso a las luces. Al descubrir que gran parte de la población mundial vive cerca de una fuente de agua, Hannah ideó un sistema de tubería/hélice que utiliza agua de marea para generar electricidad. Ella lo llama el Beacon, que lleva el acceso a la electricidad a los países a través de la energía oceánica. Ella imprimió un prototipo en 3D y lo probó con éxito en una vía fluvial intercostera. El invento le valió un Premio de Ciencias de 25.000 dólares. Herbst es ahora una estudiante universitaria de 18 años y tiene dos inventos más en su haber».

Es un proyecto escolar que, sin duda alguna, se ha convertido en un plus de buenas sensaciones en estos días en los que cada detalle cuenta. Una joven con interés por la ciencia que en su día fue capaz de romper con las barreras de la ciencia con un prototipo de lo más esperanzador.