Andalucía: Cielos nublados, tormentas ocasionales y polvo en suspensión, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos hacen prever un día variado en el conjunto del territorio andaluz este 21 de julio de 2026. La nubosidad de evolución diurna, especialmente en las sierras orientales, podría dar lugar a tormentas ocasionales, algunas de ellas localmente fuertes y acompañadas de rachas intensas. Además, el polvo en suspensión y un ligero ascenso de las temperaturas marcarán la pauta, mientras que los vientos serán flojos y variables, predominando la componente oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente, ofreciendo una jornada donde la luz del sol saldrá a las 07:19, iluminando un horizonte sereno. La mañana se presentará espléndida, con temperaturas alrededor de 22 grados y un viento suave que soplará del este a solo 15 km/h, creando un ambiente agradable. Los últimos coletazos del fresco matutino se irán disipando, dejando paso a una tarde cálida que alcanzará picos de hasta 38 grados, con una sensación térmica que podría hacer sentir incluso algo más.

A medida que avance el día, la humedad se sentirá más intensa, especialmente en las horas centrales, convirtiendo el aire en un abrazo pesado. No hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre bajo un cielo que, al caer la tarde, se tornará más despejado antes de que el sol se esconda a las 21:40. Aunque el viento será ligero, siempre es bueno recordar que, a última hora, podría haber rachas un poco más marcadas, tocando los 15 km/h. En definitiva, un día que invita a disfrutar cada rincón de la ciudad.

CÃ³rdoba: cielo inestable con lluvia y viento

El cielo de Córdoba despierta hoy con un aire eléctrico, presagiando un día de inestabilidad que alterará la habitual calma. A medida que el sol comience a asomarse, las nubes se irán expandiendo, cubriendo lentamente el azul y dejando entrever un panorama que promete sorpresas. A lo largo de la mañana, las temperaturas alcanzarán los 22 grados, mientras los vientos suaves del sureste apenas rozarán la piel.

Sin embargo, la tarde trae consigo cambios notorios: el viento ganará fuerza, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h, en combinación con una temperatura máxima de 41 grados. La sensación térmica puede hacer que los 21 grados se sientan más frescos y la humedad podría resultar agobiante. Si piensas salir, no olvides el paraguas; parece que las lluvias podrían ser protagonistas en cualquier momento.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo parcialmente nublado que permitirá disfrutar de buenos momentos sin mayores complicaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados y aunque hay una leve brisa, no se prevén lluvias ni cambios drásticos.

Es un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de las terrazas al aire libre. El ambiente tranquilo invita a realizar actividades cotidianas con comodidad y seguir disfrutando de la calidez que nos ofrece la jornada.

Ambiente soleado y ligero viento en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza con un amanecer agradable, ya que el cielo se presenta parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de mínima y alcanzarán una máxima de 28°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, llegando a 32°C. A lo largo de la mañana, el viento soplará suavemente desde el oeste a 15 km/h, generando un ambiente cómodo.

Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad relativa se elevará hasta un 85%, lo que podrá hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con una jornada mayormente soleada, Cádiz gozará de aproximadamente 14 horas de luz, permitiendo disfrutar de una tarde agradable sin riesgo de lluvia.

JaÃ©n: mañana soleada con refresco nocturno

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 24 grados, ofreciendo un ambiente muy cómodo para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá mayormente soleado y las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un pico de 40 grados por la tarde.

Para aprovechar al máximo esta jornada calurosa, es recomendable vestirse con ropa ligera y no olvidar llevar protección solar, ya que el sol estará radiante. Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro en las horas nocturnas.

Cielo despejado y ambiente caluroso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 25°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 34°C por la tarde, mientras que el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h, creando una sensación térmica que podría superar los 37°C.

A lo largo de la tarde, se anticipan algunas nubes dispersas, aunque se espera que se mantenga la estabilidad, lo que invita a disfrutar del aire libre. Sin embargo, se recomienda hidratarse adecuadamente dada la alta humedad y las temperaturas elevadas. Con un 0% de probabilidad de lluvia, la jornada promete ser soleada e ideal para actividades al exterior.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados, permitiendo que el sol irradie calidez en un ambiente agradable. Las temperaturas se mantienen en un cómodo 25 grados, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 42 grados en las horas pico.

A medida que avanza el día, se espera que el tiempo continúe soleado, sin probabilidad de lluvia hasta la tarde-noche. Sin embargo, es recomendable llevar una prenda ligera para las horas más cálidas y disfrutar del buen tiempo que nos regala la ciudad.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y una temperatura fresca de 25°C, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el calor comenzará a apretar, alcanzando una máxima de 33°C en la tarde, con una brisa suave que soplará desde el sureste a unos 15 km/h.

Se recomienda aprovechar la mañana para actividades al aire libre, ya que el calor se intensificará. La humedad, que puede alcanzar hasta el 85%, podría hacer sentir el calor más agobiante por la tarde, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas punta.