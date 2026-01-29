Los científicos no disimulan su asombro: hallan un depósito de agua dulce de hace 20.000 años que cambia el mundo

Hallan un depósito de agua dulce de hace 20.000 años que cambia el mundo, los científicos no salen de su asombro. Estamos pendientes de una serie de peculiaridades que van llegando a toda velocidad, el planeta Tierra nos descubre una serie de detalles que hasta la fecha habían permanecido ocultos. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

El agua es un elemento esencial para la vida en este planeta. Todos los seres vivos dependen de ella y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De algunas novedades destacadas que se han acabado convirtiendo en algo de lo más especial.

Los expertos de Live Science destacan esta importante noticia que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos: «Una expedición frente a la costa de Massachusetts confirmó esta semana la existencia de un depósito submarino gigante que podría suministrar agua dulce a una ciudad del tamaño de la ciudad de Nueva York durante unos 800 años. El embalse de agua dulce se extiende desde la costa de Nueva Jersey hasta el norte de Maine y posiblemente se formó hace 20.000 años durante la última edad de hielo, cuando el agua de lluvia quedó atrapada bajo tierra antes de que el nivel del mar subiera. Pronto se esperan resultados más definitivos sobre cómo y cuándo tomó forma el depósito, junto con su contenido bacteriano y mineral. Los científicos que lo encontraron dicen que la información podría resultar vital para aquellos que quieran aprovecharla en el futuro».

Lo más esperanzador para este elemento: «El enorme reservorio de agua dulce descubierto frente a la costa este puede tener 20.000 años de antigüedad y ser lo suficientemente grande como para abastecer a Nueva York durante 800 años».

Desde la escuela de minas de Colorado destacan este importante descubrimiento como uno de los más importantes de estos últimos tiempos: «Es solo uno de los muchos depósitos de «agua dulce secreta» que se sabe que existen en aguas saladas poco profundas de todo el mundo que algún día podría ser aprovechada para saciar la sed cada vez más intensa del planeta, dijo Brandon Dugan, científico jefe de la expedición. «Necesitamos buscar todas las posibilidades que tenemos para encontrar más agua para la sociedad», dijo Dugan, geofísico e hidrólogo de la Escuela de Minas de Colorado, a los periodistas de Associated Press que recientemente pasaron 12 horas en la plataforma de perforación. Los equipos de investigación buscaron «uno de los últimos lugares en los que probablemente buscarías agua fresca en la Tierra». Lo encontraron y analizarán casi 50.000 litros (13.209 galones) de él en sus laboratorios de todo el mundo en los próximos meses. Están abiertos a resolver el misterio de sus orígenes, ya sea que el agua sea de glaciares, sistemas de agua subterránea conectados en tierra o alguna combinación. El potencial es enorme. Así son los obstáculos para sacar el agua y desconcertarse sobre quién la posee, quién la usa y cómo extraerla sin dañarla indebidamente la naturaleza. Está destinado a llevar años llevar esa agua a tierra para uso público a lo grande, si es que es factible».