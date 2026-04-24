Científicos creen haber encontrado la prueba de que existe un portal a una nueva realidad: la quinta dimensión

La quinta dimensión puede ser una realidad, los científicos creen haber encontrado la prueba de que existe este portal a una nueva realidad. La ciencia avanza y lo hace de tal forma que deberemos empezar a visualizar una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que serán esenciales. Es hora de poner en práctica algunos elementos que llegan con fuerza y que, sin duda alguna nos harán incluso replantearnos nuestra realidad.

Este tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es momento de poner en práctica algunas novedades que nacen de una física que sabe cada vez más de algunos elementos que van llegando a toda velocidad. Será el momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. La quinta dimensión parece algo sacada de la ciencia ficción, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos, tocará saber un poco más qué es lo que nos puede estar esperando.

La quinta dimensión puede ser una realidad

Estos días en los que la ciencia avanza a toda velocidad, puede acabar siendo lo que nos sumergirá de lleno en un elemento digno de una película de Hollywood. Conocer la realidad de unas dimensiones que pueden acabar siendo una de las caras de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad.

Este tipo de elementos que pueden convertirse en una investigación que pasa de la teoría a la práctica. Comprobar la existencia de otras dimensiones o planos, es el gran reto de la ciencia, que deja de ser puramente esotérica para darnos algunos detalles que pueden ser los que nos llevarán a conocer este tipo de elementos que acabarán marcando la diferencia.

Son tiempos de apostar claramente por una técnica que promete redescubrir este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que realmente puede ser esencial que pueda acabar siendo esencial que será el que nos marcará en un futuro no muy lejano.

Las tres dimensiones en las que nos movemos pueden pasar a ser cinco, en esta nueva dimensión que se convierte en la quinta. Un detalle que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia significativa.

Creen haber encontrado un portal a una quinta dimensión

Una puerta de entrada a la quinta dimensión supone poder comprobar que realmente existe este elemento y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada elemento puede ser clave.

Tal y como explican los expertos de Popular Mechanics: «Si bien la «dimensión extra deformosada» (WED) es una marca registrada de un modelo de física popular introducido por primera vez en 1999, la investigación publicada en The European Physical Journal C en 2021 es la primera en usar de forma cohesiva la teoría para explicar el problema de la materia oscura de larga duración dentro de la física de partículas. Nuestro conocimiento del universo físico se basa en la idea de la materia oscura, que ocupa la gran mayoría de la materia en el universo. La materia oscura es un tipo de golpeador de pellizco que ayuda a los científicos a explicar cómo funciona la gravedad, porque muchas características se disolverían o desmoronarían sin un «factor x» de la materia oscura. Aun así, la materia oscura no interrumpe las partículas que vemos y «sentimos», lo que significa que también debe tener otras propiedades especiales».

Siguiendo con la misma explicación: «Todavía hay algunas preguntas que no tienen respuesta dentro del [modelo estándar de física]», explican los científicos, de España y Alemania, en su estudio: «Uno de los ejemplos más significativos es el llamado problema de jerarquía, la pregunta de por qué el bosón de Higgs es mucho más ligero que la escala característica de gravedad. [El modelo estándar de física] no puede acomodar algunos otros fenómenos observados. Uno de los ejemplos más sorprendentes es la existencia de la materia oscura». El estudio busca explicar la presencia de materia oscura utilizando un modelo WED. Los científicos estudiaron las masas de fermiones, que creen que podrían comunicarse en la quinta dimensión a través de portales, creando reliquias de materia oscura y «materia oscura fermiónica» dentro de la quinta dimensión».

Por lo que, este portal que podría ser una realidad sobre el papel puede darnos la clave para acceder a una quinta dimensión que los científicos se encargan de poner en práctica. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos hará creer en una ciencia que deja de ser ciencia ficción para acabar siendo una realidad.