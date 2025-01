La ciencia abre la guerra entre las abuelas y confirma cuál es más importante genéticamente: la materna o la paterna

La guerra entre las abuelas está servida, la importancia de la abuela materna o paterna es total, pero ahora la ciencia nos dice cual es la más importante genéticamente. La suerte que tienen algunos niños de poder disponer de la figura de la abuela de una o de las dos es máxima. Algo que cada vez veremos menos con la maternidad tardía, uno de los efectos más directos, es quedarse sin abuelos antes de lo esperado. Es un hecho que también debe tenerse en cuenta, sobre todo en estos días que tenemos por delante.

Pero, si tenemos la suerte de tenerlas, la batalla está escrita. A veces el trato es muy distinto, podemos tener nuestros más o menos, en función de una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, debemos empezar a tener en cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor. La guerra por saber la abuela que tendrá más protagonismo siempre está escrita, aunque la ciencia, tiene la respuesta a un elemento que es fundamental en todas las familias.

La abuela materna o paterna cobra un papel esencial

Tener abuela es un tesoro que no valoramos hasta que no la tenemos o cuando nos convertimos en madres y no disponemos de este pilar básico. Sin ella es todo más complicado, aunque se debe hacer de la misma forma y con la práctica continuada y el esfuerzo se puede llegar hasta lo más alto.

Sin duda alguna, estamos ante un eje central de las familias. En ella se delega y se consigue esta segunda madre que puede acabar siendo la que marque el destino de esa persona. La influencia de esa abuela que es un pozo de sabiduría puede ser enorme, es cuestión de conocer un poco mejor, las formas de conseguir darle el protagonismo que se merece.

Todo niño debe estar lo más cerca posible de ambas abuelas, pero más allá de la información que nos transmiten con sus actos y palabras. Hay otros factores que debemos empezar a tener en cuenta, la genética puede llegar a ser lo que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales. La abuela deja una huela que no sé ve, pero está presente según la ciencia.

La ciencia abre y cierra la guerra de las abuelas

La guerra de las abuelas puede acabarse de inmediato con una serie de cambios que quizás hasta la fecha nunca hubieras esperado. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en el futuro que nos está esperando y en la forma de afrontar esta situación que puede ser clave en muchos sentidos.

Son tiempos de empezar a pensar en lo que quedará de esas abuelas, estén o no entre nosotros, la genética nos dice que hay una de las abuelas que juega un papel fundamental. La Universidad de Cambridge es la que nos acabará dando una serie de elementos que debemos tener en cuenta.

Tal y como nos dicen estos expertos en un reciente artículo: «Según la «Hipótesis de la Abuela», las mujeres posmenopáusicas pueden aumentar su contribución genética a las generaciones futuras incrementando la supervivencia de sus nietos. Aunque algunos estudios demográficos han encontrado evidencia para esta teoría, otros han encontrado poco respaldo para ella. Un equipo dirigido por la antropóloga biológica Leslie Knapp en el Departamento de Antropología Biológica ha descubierto que el efecto de una abuela sobre sus nietos varía según su relación con el cromosoma X. La investigación se llevó a cabo mediante una reevaluación de los registros de nacimiento y defunción de siete poblaciones de Asia, América del Norte, Europa y África que vivieron en diferentes períodos que se remontan al siglo XVII. Al analizar específicamente la mortalidad infantil en los primeros tres años de vida, se descubrió que el efecto de las abuelas sobre los nietos varía según su relación con el cromosoma X. Se descubrió que el efecto de la presencia de una abuela en la supervivencia de un nieto se corresponde relativamente con su relación X con el nieto, que no es equivalente en niños y niñas. En concreto, las abuelas maternas tienen un 25% de parentesco X con sus nietos y nietas y ambos nietos tienen la misma probabilidad de heredar cualquiera de sus genes ligados al cromosoma X».

Siguiendo con la misma explicación: «Por el contrario, las abuelas paternas transmitirán uno de sus cromosomas X a sus nietas (lo que las convierte en 50% relacionadas con el cromosoma X), pero no transmitirán este cromosoma a su nieto (lo que los convierte en 0% relacionados con el cromosoma X). Molly Fox, académica Gates Cambridge en el Departamento de Antropología Biológica, dijo: «Sugerimos que las abuelas maternas y paternas tienen diferentes incentivos para invertir en sus nietos y nietas, debido a las diferencias en el parentesco genético. «La presencia de una abuela paterna en las siete poblaciones tuvo un efecto nocivo sobre los nietos porque su presencia estaba vinculada a un aumento de la mortalidad. «Entretanto, en seis de siete poblaciones, la presencia de la abuela paterna en los primeros años de vida de su nieta tuvo un efecto beneficioso en términos del riesgo de mortalidad. Esta diferencia entre nietos y nietas paternas explicaría muchas de las inconsistencias en estudios previos, en los que no se consideró el sexo del nieto. «Sólo hemos estudiado la mortalidad infantil y el mecanismo en sí sigue siendo un misterio. Otros estudios han aportado pruebas contra el favoritismo consciente hacia uno u otro nieto». Se cree ampliamente que las mujeres viven vidas post-reproductivas largas para ayudar a cuidar a sus nietos y la «Hipótesis de la Abuela» se basa en el hecho de que las mujeres están genéticamente relacionadas con sus nietos. Los resultados sugieren que la naturaleza de esa relación genética no debe pasarse por alto ya que los niños y las niñas difieren en el porcentaje de genes que comparten con las abuelas maternas versus paternas en función de las diferencias en la herencia del cromosoma X».