China está procesando el 90% de las tierras raras pero Groenlandia podría cambiar el juego: reescribe la economía global

Reescribe la economía global China, gracias a este procesamiento del 90% de las tierras raras, pero cuidado, Groenlandia podría cambiar el juego. La realidad es que estamos viviendo unos días en los que el cambio puede acabar siendo significativo. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. La política mundial está viviendo un giro radical gracias en parte al descubrimiento de estas tierras raras.

Un concepto que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración, pero en estos tiempos que vivimos acabarán marcando una diferencia importante. Vivimos unos tiempos complicados que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar convirtiéndose en estos días en los que parece que este tipo de detalles cuentan y acaban suponiendo un increíble giro radical que hasta el momento no sabíamos. La política de Estados Unidos sobre Groenlandia no es casualidad, más allá de la posición estratégica y la seguridad a la que se enfrentan en estos tiempos convulsos en su interior hay algo más.

El control de las tierras raras es capaz de reescribir la economía global y hacerlo de una forma que nos costará creer y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que deberemos tener en mente.

Hay ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, con algunos cambios que, sin duda alguna, podrás empezar a crear desde cero. Es momento de conocer lo que nos espera con una economía global que puede estar marcada por un elemento que hasta la fecha no sabíamos.

Estas tierras raras que ahora cobran un marcado protagonismo pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro importante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible.

China tiene el control de estos elementos, al contar con un territorio enorme, pero cuidado, hay una pequeña parte del territorio mundial que puede cambiar las normas del juego y es nada más y nada menos que Groenlandia.

Estos días Groenlandia ha entrado en juego y lo ha hecho ante la atenta mirada de unos Estados Unidos que pretenden hacerse con el control de este territorio. No es casualidad este interés que va más allá de lo estratégico, hay algunos elementos que también forman parte de este elemento.

Los expertos de Ecosistemastartup nos explican en su blog algunos datos clave de este lugar del mundo: «Groenlandia alberga enormes depósitos de tierras raras, metales preciosos y minerales estratégicos esenciales para la transición energética. Destacan reservas significativas de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, elementos clave en baterías, turbinas eólicas y electrónica avanzada. Además, se calcula que la isla podría aportar hasta el 18% de las reservas globales de estos minerales para 2030».

Para poder determinar la importancia de este elemento, desde cultura científica y su blog nos explican qué son exactamente estas tierras raras y por qué son tan importantes: «Las tierras raras pueden aparecer en minerales más o menos conocidos, como el apatito o los clinopiroxenos, o en otros con nombres algo más raros, como la monacita o la bastnasita. Pero estos minerales con ciertas concentraciones de tierras raras no se forman en cualquier lugar, sino que lo hacen en contextos geológicos muy concretos. Principalmente, se trata de zonas en las que afloran rocas ígneas, principalmente volcánicas, que se han producido por el ascenso de magmas muy profundos que se han ido enriqueciendo en estos elementos químicos mientras iban ascendiendo por el manto y la corteza terrestres. También aparecen en lugares que han sufrido metamorfismos particulares en los que han estado relacionados fluidos hidrotermales que han atravesado rocas ricas en tierras raras y, en su circulación hacia la superficie, han ido precipitándolas a su paso en diferentes venas minerales. Y hay un tercer contexto un poco más especial aún, los medios sedimentarios formados por la erosión y el depósito de fragmentos de estas rocas ígneas y metamórficas con minerales que incluyen tierras raras en su composición».

Por lo que, quizás esta Groenlandia que vemos en la televisión que está siendo actualidad, puede esconder en su interior una riqueza enorme que hará cambiar por completo las reglas de juego mundiales, en especial si tenemos en cuenta la potencia que las acabará gestionando. De momento es un territorio autónomo de Dinamarca.