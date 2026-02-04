Los biólogos lo avalan: en EEUU están tirando miles de troncos a los ríos y va a cambiar el ecosistema

En EEUU están tirando miles de troncos a los ríos y va a cambiar por completo el ecosistema, los biólogos avalan una técnica revolucionaria. Estamos viendo cómo mantener el planeta en perfectas condiciones, un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical en la manera de tratar el medio ambiente que se traduce en soluciones lo más cambiantes posibles.

Tal y como explican desde Upworthy: «Durante décadas, la restauración de ríos en el noroeste de los Estados Unidos siguió una regla simple: si viste troncos en el agua, sácalos. Los arroyos limpios se veían como arroyos saludables, el agua que se movía rápidamente era óptima y la madera se trataba como una «barrera» para los procesos naturales, particularmente los de los peces locales. Ahora, los helicópteros están volando miles de troncos de árboles de vuelta a los ríos para deshacer ese pensamiento. En el centro de Washington, uno de los mayores esfuerzos de restauración de ríos jamás intentados en la región está en marcha. Se están colocando más de 6.000 troncos a lo largo de aproximadamente 38 kilómetros, o 24 millas, de ríos y arroyos a través de la Reserva de Yakama y las tierras cedidas circundantes. Hace casi 40 años, Scott Nicolai estaba haciendo el tipo de trabajo opuesto, todo en nombre de la restauración. «(En ese entonces) las cabezas de pez, lo que yo llamo la gente de la pesca, estábamos en las orillas y mirábamos el arroyo», dijo Nicolai, un biólogo de hábitat de la Nación Yakama, a Oregon Public Broadcasting. «Si veíamos un gran atasco de troncos, pensábamos: ‘Oh, eso es una barrera para los peces. Queremos que la corriente fluya».

Siguiendo con la misma explicación: «En ese momento, se eliminaron los troncos en un esfuerzo por simplificar el hábitat. Sin embargo, pronto quedó claro que la madera proporcionaba «complejidad» vital, creando bolsas protegidas para que el salmón y la trucha toro se ensoven y apoyando las algas que alimentan a los insectos acuáticos. Los troncos también ralentizan el agua, la extienden a través de las llanuras de inundación y permiten que se remoje en el agua subterránea. Esa agua luego se libera lentamente de nuevo en los arroyos, ayudando a mantenerlos fluyendo y más frescos durante los períodos cálidos y secos.

Las consecuencias de eliminar esta «parte crítica del sistema» (además del sobrepasto, la construcción de ferrocarriles y la tala de presas) se hicieron demasiado claras a lo largo de los años a medida que los ríos se secaron y las poblaciones de vida silvestre disminuyeron. «Estamos tratando de aprender de nuestros errores y encontrar una mejor manera de manejarlo», dijo Phil Rigdon, director del Departamento de Recursos Naturales de la Nación Yakama. Es por eso que Nicolai ahora está ayudando a dirigir un proyecto para la Nación Yakama destinado a reconstruir la complejidad del río devolviendo los troncos a su lugar correcto. Muchos de estos arroyos ahora son inalcanzables por carretera, por lo que se utilizan helicópteros. Los troncos se sacan volando desde las áreas de preparación y se colocan cuidadosamente en lugares precisos de lanzamiento marcados con cinta de bandera rosa y azul».