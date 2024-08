Aviso de expertos: extraño objeto espacial viaja tan rápido que podría escapar de la Vía Láctea

Los expertos han dado con una serie de detalles que ponen los pelos de punta, un extraño objeto espacial viaja tan rápidamente que podría escapar de la Vía Láctea. La exploración espacial es la frontera que tenemos por delante en un futuro. La salida de la Tierra se está produciendo de forma casi anecdótica, ya que el ser humano no cuenta con los medios necesarios para poder hacerlo. Pero eso no significa que estos expertos no duden en afianzar determinados retos que son los que marcarán una diferencia importante.

Sin duda alguna, llegarán esos días en los que la tecnología pueda avanzar lo suficiente, pero hasta ahora estos pasos parece que no serán posibles, sin la ayuda de algunos errores y fallos, pero también sin ese estudio de lo que vemos fuera de nuestro planeta que debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para dar un paso más, con la ayuda de algunos detalles que son los que marcarán el camino en estos días de estudio de los objetos espaciales. Hay uno que preocupa especialmente, ya que va demasiado rápido y quizás acabe siendo algo que no esperaríamos que fuera.

El duro aviso de los expertos

La astronomía es una ciencia que nos invita a estar muy pendientes de una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estamos ante un elemento que nos acompañará y acabará creando una serie de elementos que son los que marcarán una diferencia importante.

El estudio de los objetos que llegan o pasan cerca de la Tierra es algo que se hace de forma sistemática y no sólo de la mano de los expertos que no dudan en tomar cartas en el asunto, sino también de los profesionales que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después.

Por lo que, podremos empezar a crear una serie de elementos que son los que nos acompañarán en estos momentos. En un cambio de ciclo que puede ser fundamental, los expertos han podido detectar un objeto que no tiene explicación alguna, sino que se trata de un elemento que puede provocar más de un dolor de cabeza.

Siguen su trayectoria para comprobar que acabará saliendo a gran velocidad del campo gravitacional de la Vía Láctea.

Este es el extraño objeto que podría escapar de la Vía Láctea

La NASA y también los físicos expertos en un estudio de la galaxia que nos puede afectar de lleno en todos los sentidos. Por lo que, debemos estar pendientes de lo que pasa más allá de los cielos. Por lo que, habrá llegado el momento de entender un poco más este objeto gracias a los expertos de El Tiempo.

Según nos indican estos expertos: «la atención se ha centrado en una enana roja. Se trata de una estrella menos masiva y más tenue que el Sol. Las enanas rojas son las estrellas más abundantes de la galaxia (dentro de las que todavía están fusionando hidrógeno en helio). Lo sorprendente es que esta estrella se mueve a 600 kilómetros por segundo, una velocidad muy superior a la del Sol. El hallazgo es notable porque es la primera estrella hiperveloz de baja masa que se ha descubierto. La estrella está a 400 años-luz de la Tierra y, por tanto, es la estrella hiperveloz más cercana descubierta hasta la fecha. Por su trayectoria, es posible que termine abandonando la Vía Láctea (algo que sucedería dentro de millones de años, porque tardará mucho tiempo en salir de la galaxia). La estrella ha sido catalogada como CWISE J124909+362116.0, abreviada comúnmente como J1249+36, y fue identificada, en primer lugar, por varios voluntarios en el proyecto Backyard Worlds: Planet 9, que podemos encontrar en Zooniverse en este enlace y está abierto a todo el mundo».

Han dado además con una explicación que nos indica por qué se mueve tan rápidamente: «En el primer escenario, J1249+36 era la compañera de una estrella algo más masiva, concretamente, de una enana blanca (una estrella similar al Sol que ha llegado al final de su vida), a la que orbitaba a poca distancia. En una órbita muy cercana, la enana blanca roba material de su compañera y puede terminar explotando como supernova. Aunque la enana blanca fue destruida en la supernova, J1249+36 fue liberada del sistema y expulsada a su velocidad orbital original, más un aumento proporcionado por la explosión. Según los investigadores, en este escenario, las cifras encajan».

Este quizás sea un primer paso para descubrir un fenómeno que en unos años quizás no sea tan extraño: «Es posible que estemos viendo una estrella que, dentro de millones de años, abandonará esta galaxia para poner rumbo al espacio intergaláctico. Con mejor tecnología, sin duda, en los próximos años se descubrirán más estrellas hiperveloces».