Aviso de los científicos: el colapso marino amenaza la vida en la Tierra

El colapso marino amenaza la vida en la Tierra tal y como la conocemos, es la seria advertencia de los científicos. Ha llegado el momento de empezar a pensar en el futuro con una humanidad que es cada vez más numerosa. La natalidad de los últimos años nos ha alejado de unas cifras que podrían ser las comunes, en su lugar, tenemos una serie de cambios que pueden llegar a ser peligrosos. Actualmente, la humanidad está llegando a un máximo de recursos consumidos.

Los mares están dando alimentos al ser humano, pero cuidado, con los niveles de contaminación actual y el hecho de que en algunas zonas no se respetan los días de pesca. Tenemos por delante una serie de problemas que debemos empezar a poner en práctica. Por lo que, al final de este ciclo, lo que necesitamos es empezar a pensar en un empujón para un planeta que necesita tenerlo todo listo para que las cosas cambien o al menos intentarlo. Habrá llegado el momento de ver más allá de este colapso marino que amenaza la vida, no solo en esta parte del planeta sino en todo él.

El duro aviso de los científicos

Los científicos de todo el mundo están muy pendientes de un cambio climático que puede dejarnos en una situación complicada. Especialmente ante una serie de elementos que quizás acaben siendo una triste realidad, habrá llegado el momento de conectar de nuevo con ese futuro al que debemos enfrentarnos.

El ser humano se enfrenta al peor desafío del mundo, empezar a pensar en un futuro que puede llegar a ser prometedor, pero también aterrador. El cambio climático se percibe en la tierra, pero también en el mar, por lo que, debemos estar muy pendientes de lo que nos dice este elemento.

El mar es fuente de vida y es esencial para regular determinados elementos que quizás podemos empezar a ver de otra manera. Por lo que, habrá llegado el momento de visualizar, en primera persona, todo lo que pasa a nuestro alrededor. El pronóstico en cuanto al mar se refiere no es bueno, de hecho, está causando más de un dolor de cabeza, si nos fijamos en lo que tenemos por delante.

Es el momento de pensar en lo que tenemos por delante, en el futuro que nos muestran los científicos para acabar de una vez por todas con todo elemento negativo.

Amenaza la vida en la Tierra este colapso marino

La alerta llega desde Europa, en concreto desde la comisión europea: ««Cada especie cuenta» es el mensaje clave emitido por un informe internacional sobre biodiversidad marina. Los peligros que corren algunas especies suponen una seria amenaza para la capacidad del océano de producir marisco, hacer frente a enfermedades, filtrar contaminantes y recuperarse de situaciones de estrés como la sobrepesca y el cambio climático. Esta fue la conclusión que sacaron los científicos al término de un estudio de cuatro años de duración. El estudio, publicado en la revista Science, revela cómo la pérdida de cada especie causa un desbarajuste del ecosistema en general. No obstante, resulta alentador que a través de este estudio se descubriera que la recuperación de cada especie contribuye considerablemente a restablecer la productividad y estabilidad general del ecosistema, así como su capacidad de resistir situaciones de estrés. «Tanto al analizar charcos de marea como estudios sobre el océano del mundo entero, nos encontramos con la misma situación emergente», declaró el director del proyecto, Boris Worm de la Universidad de Dalhousie en Canadá. «Al perder especies perdemos la productividad y la estabilidad de ecosistemas enteros. «Me espantó y preocupó ver lo constantes que son estas tendencias, mucho más de lo que sospechamos». No sólo cada una de las especies de peces es esencial para la supervivencia de otras – los peces dependen del agua limpia, de poblaciones de presas y de diversos hábitats. Por lo tanto, los científicos recomendaron avanzar desde una gestión de las especies por individual hacia una gestión del conjunto de las especies. «A menos que cambiemos fundamentalmente la manera de gestionar conjuntamente todas las especies del océano, como ecosistemas activos, este siglo será el último siglo del marisco salvaje», advirtió el coautor Steve Palumbi, de la Universidad de Stanford en EEUU. De hecho, el informe anuncia que en 2048 las reservas de todas las especies que se pescan actualmente para alimentación sufrirán una bajada de hasta menos del 10% de las capturas máximas registradas. Esto no sólo hará que pescar sea imposible, sino que hará que la recuperación de las reservas sea poco probable».

Por lo que, tenemos por delante una tarea enorme, intentando recuperar estos mares y especias que son esenciales para el futuro de la humanidad. Hay tiempo para poder revertir algunos elementos que son altamente perjudiciales.