Astrónomos instan a los españoles a mirar al cielo esta noche: la superluna que será tan impresionante como el eclipse solar

Agosto está siendo un mes muy especial para los aficionados a la astronomía. Después del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto y de las Perseidas, todavía queda una cita importante antes de despedir el mes. Será esta misma noche, durante la madrugada del jueves 27 al viernes 28, cuando se produzca un eclipse parcial de Luna que además será del todo visible desde España aunque eso sí será ligeramente parcial, si tenemos en cuenta que en el momento de máxima ocultación, el 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura proyectada por la Tierra.

Para verlo habrá que madrugar bastante o, directamente, alargar la noche. La parte realmente perceptible del eclipse empezará a las 04:34 horas, mientras que el mejor momento llegará a las 06:12. Será entonces cuando la sombra terrestre cubra casi todo el disco lunar. A diferencia del eclipse solar de hace apenas dos semanas, esta vez podemos olvidarnos de buscar las gafas especiales. Un eclipse de Luna puede contemplarse directamente sin riesgo para los ojos, aunque unos prismáticos pueden ayudar a apreciar mejor los cambios que se producirán en su superficie.

Hay otra particularidad. La luna llena de agosto recibe tradicionalmente el nombre de Luna de Esturión, una denominación vinculada a pueblos nativos norteamericanos y a la época de abundancia de este pez. Esta noche, además, puede mostrar tonos cobrizos o rojizos conforme avance el eclipse. Es lo que popularmente se conoce como «Luna de sangre». El fenómeno se quedará muy cerca de ser un eclipse total y será el único eclipse lunar de 2026 que podrá verse desde la Península, aunque unas zonas de España tendrán más suerte que otras a medida que se acerque el amanecer.

A qué hora se podrá ver el eclipse de Luna esta noche

El eclipse se produce esta madrugada del jueves al viernes. En concreto, comenzará oficialmente a las 03:23 horas del viernes 28 de agosto, cuando la Luna entre en la penumbra de la Tierra. Sin embargo, durante esta primera fase el cambio de luminosidad será pequeño y puede resultar complicado distinguirlo a simple vista. A las 04:34 horas empezará la fase parcial y será a partir de ese momento cuando la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, comenzará a avanzar claramente por el disco lunar. El punto que merece la pena marcar en el reloj sin embargo, llegará a las 06:12 horas. En ese instante se producirá el máximo del eclipse y el 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra. La fase parcial se prolongará hasta aproximadamente las 07:51 horas, pero para entonces la Luna ya se habrá puesto en algunos lugares de España.

Dónde se verá mejor desde España

Aunque el eclipse podrá observarse desde todo el territorio nacional, la localización tendrá bastante importancia durante su parte final. Las zonas occidentales parten con ventaja porque allí la Luna tardará algo más en desaparecer bajo el horizonte. Según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre los lugares más favorables estarán el oeste peninsular, Ceuta y Canarias. Desde estas zonas será posible seguir el fenómeno durante más tiempo. En el resto del país convendrá buscar un punto elevado y, sobre todo, un lugar con el horizonte despejado. Alejarse de edificios y de la contaminación lumínica también facilitará la observación aunque no es necesario que busquemos un telescopio, ya que el eclipse será visible a simple vista, siempre y cuando además no haya nubes.

Por qué es la Luna de Esturión y porqué puede verse roja

La luna llena de agosto recibe tradicionalmente el nombre de Luna de Esturión. La denominación procede de pueblos nativos de Norteamérica y está relacionada con esta época del año, cuando el esturión era especialmente abundante y su pesca resultaba más favorable. Con el tiempo, esta luna también ha adquirido un significado más espiritual. Se la relaciona con la abundancia, la prosperidad, los cambios y el inicio de nuevas etapas, de ahí que algunas tradiciones aprovechen su llegada para realizar rituales de manifestación o simplemente para detenerse a pensar en nuevos proyectos y objetivos.

Esta madrugada, además, tendrá un aspecto especialmente llamativo. Cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, bloqueará buena parte de la luz que normalmente ilumina nuestro satélite. Parte de esa luz, sin embargo, atravesará la atmósfera terrestre y llegará hasta la superficie lunar con predominio de tonos rojizos y cobrizos. Y como el eclipse alcanzará una magnitud de 0,93, esos colores podrían apreciarse con bastante claridad. De ahí que este fenómeno reciba también popularmente el nombre de «Luna de sangre».

No harán falta gafas especiales para mirar la Luna

Quienes todavía conserven las gafas utilizadas durante el eclipse solar del 12 de agosto pueden dejarlas guardadas. Los eclipses lunares no requieren protección ocular y pueden observarse directamente. Tampoco hay que mirar al cielo durante unos pocos segundos ni adoptar precauciones especiales. Si se dispone de prismáticos o telescopio se podrán distinguir mejor los cambios de color y el avance de la sombra, pero son completamente opcionales.