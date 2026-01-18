Alerta por la franja marrón que han encontrado entre el Atlántico y África: no es buena señal

Lo que han encontrado entre el Atlántico y África puede cambiarlo todo, esta alerta por una franja marrón no pinta nada bien, sino más bien todo lo contrario. Estaremos ente un giro destacado que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial en estos próximos días. El planeta tierra puede darnos más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Los expertos de Ecoticias explican que: «El sargazo es una macroalga que flota en superficie y puede actuar como hábitat para peces y otros organismos cuando aparece en cantidades moderadas. El salto cualitativo llega cuando las masas se multiplican y se desplazan en grandes agregaciones que atraviesan el Atlántico. La NASA describe este patrón como una banda que, desde 2011, reaparece casi cada año y puede extenderse desde África hasta el golfo de México. El seguimiento por satélite resulta clave porque el fenómeno tiene escala oceánica y evoluciona rápido. Sistemas como el Sargassum Watch System (SaWS) de la Universidad del Sur de Florida publican boletines y productos de vigilancia periódicos que combinan observación remota y estadística histórica para anticipar riesgos de llegada a costa en el Caribe y el golfo».

Siguiendo con la misma explicación: «La descomposición es el punto crítico. Cuando el sargazo se acumula en playas o queda atrapado en aguas someras, empieza a degradarse y puede consumir oxígeno en el agua, alterando condiciones para peces e invertebrados y afectando praderas marinas y arrecifes por sombreado y enterramiento. El efecto en salud pública no es menor. En episodios de arribazón masiva, la materia orgánica en putrefacción puede liberar gases irritantes y generar molestias respiratorias, además del impacto directo sobre el uso recreativo de playas. Organismos públicos en Estados Unidos, como la NOAA, encuadran estas arribazones como eventos que complican la vida de comunidades costeras por su efecto sobre fauna, artes de pesca y turismo. El coste logístico también escala rápido. Retirar algas húmedas y mezcladas con arena exige maquinaria, transporte y gestión posterior, con un dilema añadido. El residuo puede contener contaminantes o cargas variables, lo que dificulta su valorización sistemática».

Es una señal clara que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán esenciales: «La frecuencia es la mala noticia. Que el cinturón vuelva y que los máximos se repitan sugiere un Atlántico tropical más propicio para este tipo de proliferaciones, algo coherente con un marco de cambio climático y presión de nutrientesen cuencas y costas. La lectura científica es más sobria que el titular fácil. El sargazo no “anuncia” un único desastre, pero sí funciona como un indicador visible de desequilibrios en el sistema océano-atmósfera y en la relación tierra-mar. La NASA lo resume sin dramatismo al constatar que el cinturón se ha convertido en un rasgo recurrente del Atlántico tropical desde 2011 y que su magnitud puede marcar récords mensuales en años concretos».