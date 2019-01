La NASA intentará desviar un asteroide

La NASA, en colaboración con la ESA, intentará desviar el asteroide Didymoon

Desviar un asteroide es algo con lo que el cine y la ficción ha trabajado en diversas ocasiones. Sin embargo, hasta ahora no ha dejado de ser algo que estaba en la imaginación del ser humano, pero poco más, pues la tecnología y la ciencia no es capaz de tal hazaña… ¿O es posible que haya llegado el momento de lograrlo de forma definitiva?

En eso está la NASA, en el intento de desviar un asteroide por primera vez en la historia. El objetivo que ha decidido tiene el nombre de Didymoon, mide unos 150 metros de alto y está catalogado con potencialmente peligroso, es decir, que un día podría atentar contra la vida en la Tierra causando una catástrofe de proporciones épicas.

Sin embargo, no hemos de imaginar a Bruce Willis y Ben Affleck como héroes mineros en una roca aislada en el espacio que viene a gran velocidad contra la Tierra para acabar con todo tal como lo conocemos. El proyecto es muy diferente y, de hecho, no hay garantías de que tenga éxito. No obstante, de funcionar, podría ser perfecto para tener un plan de contingencia en caso de que se diera una situación potencialmente peligrosa en el futuro.

La NASA intentará hacer realidad el proyecto de desviar un asteroide bajo el Proyecto DART

Así se llama el plan de la NASA. Bajo la nomenclatura de Proyecto DART, es decir, Double Asteroid Redirection Test, con la ayuda de la ESA, la agencia espacial europea, se va a lanzar al espacio una nave que, tras impactar con esta roca, lograría desviarlo de su curso para que no tome nunca una trayectoria de colisión con la Tierra.

Este plan fue ideado en 2015, sin embargo, no ha recibido la autorización hasta ahora. Así pues, desde que se sabe que puede ser viable, se han comenzado los preparativos, que concluirán en octubre de 2022.

Este asteroide doble está considerado como peligroso en potencia. Además, junto a Didymoon, ya nombrado, se encuentra a menos de un kilómetro un segundo mucho mayor de unos 600 metros de altura.

Así pues, se mandará una nave conocida como impactador cinético de unos 500 kilos de peso a una velocidad de unos 5 kilómetros por segundo. Este objeto desviaría el rumbo del asteroide tan solo 0,4 milímetros, suficiente para que salga de su órbita peligrosa para la Tierra.

El lanzamiento del impactador tendrá lugar entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 y, como hemos dicho, llegará a su objetivo en octubre de 2022.