Si no pudiste ver el pasado eclipse lunar, todavía te quedan un par de oportunidades en 2019

Si no pudiste ver el espectáculo astronómico de la pasada noche del domingo al lunes, no te preocupes, aquí te contamos cuáles son los próximos eclipses lunares de 2019, ya que nuestro firmamento y nuestro Sistema Solar nos van a ofrecer más eventos interesantes durante lo que resta de año, que todavía es mucho.

Recordemos que la pasada noche pudimos disfrutar de un evento único, ya que, al eclipse lunar y la Luna de sangre, también se unió el fenómeno conocido como superluna. Todo ello duró prácticamente toda la madrugada hasta la mañana.

Por desgracia, no todo el mundo pudo disfrutar de este evento astronómico por el horario complicado, y por la nubosidad que cubrió parte de los cielos españoles.

Eclipses lunares de 2019

Por fortuna, aunque tal vez no puedas volver a ver un eclipse total, sí que habrá parciales durante este año 2019, así que en las opciones para disfrutar de nuestros cielos habrá bastante variedad, como vemos aquí.

No obstante, este fenómeno se repite cada cierto tiempo, y un eclipse similar al de la pasada noche se volverá a ver en 2021, por lo que, con un poco de paciencia, todo llega.

Pero si no tienes paciencia y no te apetece esperar hasta 2021, no te preocupes, que este año todavía quedan un par de eclipses. El próximo, que también será total, tendrá en esta ocasión al Sol como protagonista, y tendrá lugar el próximo 2 de julio. Eso sí, tendrá lugar en América del Sur, que será donde mejor se vea.

Poco después, llegará un nuevo eclipse lunar, en este caso parcial, y que podremos observar el 16 de julio. En este caso, la Luna no quedará totalmente tapada, pero el evento es igualmente espectacular y se verá en todo el mundo excepto en el noreste de Asia y en América del Norte.

Y para los más pacientes, si esperamos hasta el próximo 26 de diciembre, tendremos un fantástico eclipse anular de Sol. En este caso, la Europa del este será la que mejores condiciones tenga para observarlo, así como en el norte de Asia, Australia y parte de África.

Estos son los próximos espectáculos astronómicos que nos esperan en 2019 y que tendrán como protagonistas al Sol, a la Luna y a nuestro propio planeta. Es cierto que Europa no es el continente más agraciado para vislumbrarlos bien en próximas fechas, pero siempre podemos aprovechar la ocasión para realizar una escapada, ¿verdad? En nuestra mano está.