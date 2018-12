¿Hay cada vez más erupciones volcánicas peligrosas?

No podemos saber si la coincidencia del Etna y el Stromboli en Italia está conectada o es mero azar

¿Es casualidad, o realimente vivimos un momento en que las erupciones volcánicas se están multiplicando y siendo cada día más agresivas, violentas y peligrosas? Con la cantidad de cambios que se están produciendo en el planeta por culpa del cambio climático, ¿es esta otra de sus consecuencias?

Recientemente, Italia se está viendo afectada por la actividad de algunos de sus volcanes más célebres. Si hace poco rugía el Etna al entrar en erupción, hace algunos días era el Stromboli el que parecía querer también comenzar a eructar lava.

Y esto por no hablar del Anak Kakatau, nacido tras las ruinas del Krakatoa, célebre por su actividad y explosión en 1883, que todavía hoy sigue siendo tremendamente activo.

¿Qué sucede con las erupciones volcánicas en realidad?

Obviamente, a sabiendas de que los tsunamis, tormentas y terremotos parecen cada día más peligrosos y destructivos debido al calentamiento global y el cambio climático, nos lleva a preguntarnos si todos estos volcanes están comenzando a activarse por estos mismos motivos.

Sin embargo, según los expertos, estos posibles desastres naturales provocados por volcanes en erupción no están relacionados con los efectos del cambio climático. Se debe únicamente al movimiento de las placas tectónicas, pero no existe relación entre los volcanes italianos y los indonesios, por ejemplo.

Recordemos que los temblores de tierra se deben al movimiento de las placas tectónicas, que son un total de 17 rocas sólidas que flotan sobre el manto de roca fundida que las sustenta. Cuando estas chocan, provocan movimientos que, según la virulencia, serán más o menos destructivos.

Pero, cuando estas fracturas provocadas por choques y ajustes tectónicos permiten dejar escapar magma de la roca fundida, provocan que se formen los volcanes, muy poderosos en ciertos lugares de Centroamérica, Japón, el sudeste asiático y Sicilia.

Sea como fuere, y a pesar de que algunos medios establecen correlación entre el Etna y el Stromboli, ambos conectados por la falla del Mediterráneo, no se ha podido probar nunca.

Sea como fuere, el Stromboli, junto con el Vulcano, pero especialmente el primero, es el volcán más activo de Europa, algo que sabemos desde la antigüedad. Así pues, el hecho de que coincida su actividad en el tiempo con el Etna no implica que estén relacionados, pero tampoco lo contrario. Es decir, no está demostrado, así que podría ser mero azar, o tal vez no, pero no se sabe con certeza.

Además, ahora mismo existen 15 volcanes activos en el mundo, una cifra que, si miramos en el cómputo histórico, es perfectamente normal, así que parece que en este sentido estamos fuera de peligro.