Santiago Espot es presidente de Catalunya Acció y gurú del separatismo catalán que siempre que puede exhibe su discurso de odio hacia España. En uno de sus últimos vídeos, llama a los separatistas a «hacer daño» para romper con España y lograr así la independencia de Cataluña. «Lo que tenemos que hacer es preguntarnos de una vez por todas si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para coger y romper con España», ha defendido.

«La independencia supone hacer daño, siempre. El independentismo quiere hacer la independencia sin hacer daño a nadie. Y entonces lo que hacemos es que no tenemos ningún tipo de reconocimiento ni de simpatía a nivel internacional», ha sostenido en el último programa de Catalunya Opina de Teve.cat.

Espot también ha cargado contra los dirigentes separatistas actuales como la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «Damos pena, en muchas ocasiones. No la gente de la calle, pero ves a Laura Borràs, ves al Pere Aragonès… que hace una cara de buen chico, este Aragonès… yo de la gente que tiene cara de buen chico no me fío», ha señalado.

Santiago Espot es impulsor de la formación independentista Força Catalunya y presidente de Catalunya Acció, una asociación que se dedica a señalar aquellos negocios que no usan el catalán para atender a sus clientes.

Cataluña como Israel

El gurú separatista ha mostrado otras ideas en los últimos meses para que Cataluña logre la independencia. Una de ellas es la de defender a Cataluña del resto de España como hace Israel de los terroristas de Hamás alojados en la Franja de Gaza.

«Israel tiene todo el derecho a defenderse. Israel debe ser un ejemplo para Cataluña. Porque, entre otras cosas, si no te defiendes con valentía y dignidad te matarán. Israel debe ser un ejemplo para Cataluña. Tomemos buena nota de ello. Personalmente, para defender Cataluña, haría lo que fuera necesario», afirmó Espot en un vídeo colgado en las redes sociales y grabado al lado de la Sinagoga Mayor de Barcelona.

En otro vídeo lanzó el siguiente mensaje al independentismo: «Queremos ser un Estado? Pues los Estados matan cuando es necesario».

«Fundar un Estado catalán conlleva aceptar que también podría hacer lo que hacen otros. Porque no existen los Estados pacifistas, el nuestro también podría matar para defenderse. ¿Estamos preparados para aceptar esta realidad? Si no es así, siempre seremos españoles, ¡qué desgracia!», aseguró Santiago Espot. Este mensaje llevaba escrito también la siguiente consigna: «¿Queremos ser un estado? Los estados matan si lo consideran necesario. No lo olvidemos».