Puigdemont reta a Sánchez: anuncia que se presentará a la investidura y negocia ya el apoyo de ERC

El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que se presentará a la investidura pese a no encabezar la lista más votada. «Tenemos potencialmente más opciones de ser investidos en segunda vuelta por el Parlament», ha afirmado en una rueda de prensa en Francia. El político fugado de la justicia española ha explicado que ya está negociando con el resto de las formaciones independentistas, con las que sumaría más escaños que los 42 del PSC. «Hemos comenzado los contactos» con ERC, ha asegurado.

«Nosotros podemos agrupar una mayoría coherente, no absoluta, más amplia de la que no puede sumar del Partido Socialista», ha dicho el candidato de la formación juntera. El político fugado pretende formar un «Gobierno de coherencia soberanista» que cuente con «entre 55 y 59 votos». «Son potencialmente posibles mientras que las opciones de investidura del PSC teniendo en cuenta su compromiso de no pactar con la ultraderecha y de no beneficiarse ni por activa ni por pasiva de una abstención por ejemplo de Vox, pasa necesariamente por el PP», detalla el ex presidente de la Generalitat.

Por tanto, el también europarlamentario de Junts ha cargado todo el peso de la responsabilidad sobre ERC. Puigdemont ha contado con los republicanos en la suma electoral y, por tanto, hace depender de ellos el signo del próximo Gobierno autonómico. Tanto es así que el cabeza de cartel de los posconvergentes ha planteado la dicotomía entre que se apoye su candidatura o una repetición electoral.

En todo caso, el líder de Junts preguntará en el Parlamento catalán con «cuántos apoyos de cada candidato» cuenta su candidatura. «A partir de ahí tomar decisiones», aclara Puigdemont. «Hemos comenzado los contactos» con ERC, ha confesado número 1 de la segunda fuerza más votada en la autonomía y ha expresado que debe darse «una reflexión sobre la situación política parlamentaria del independentismo después de tantos años de desunión y diversidad estratégica».

La intención del líder independentista es «dotar a Cataluña de un Gobierno que funcione y que haga funcionar al país». «Y que tenga condiciones de plantar cara a Madrid y que, por tanto, de obediencia netamente catalana», ha añadido.

Puigdemont ha culpado a la abstención de la pérdida de fuelle del independentismo en Cataluña: «Hay mucha gente que votaría a favor de un referéndum de independencia que no ha participado en las elecciones». Y también ha señalado que los electores «han votado a formaciones que no han tenido representación o que han tenido muy poca», como Aliança Catalana.

«Nosotros en todo caso, la decisión que tomemos será pensando en que es lo que creemos que será mejor para el país», ha manifestado el líder de Junts. «Descartada la opción de un tripartito, porque es evidente que si ERC ya ha descartado explícitamente esta opción, no hay posibilidad, excepto que lleguen una alianza contra natura en torno al candidato socialista, no hay ninguna otra opción de Gobierno de mayoría absoluta en Cataluña», ha añadido.

«Nosotros hemos descartado completamente la sociovergencia (un gobierno conjunto entre socialistas y Junts)», ha dejado claro Puigdemont. «Por tanto, estamos obligados todos a ver ahora si el interés, que es lo que tenemos que preguntar también al Parlament, si el interés de los catalanes es evitar elecciones o, por contra, volver a las elecciones».

El eurodiputado ha comentado que mantendrá las «conversaciones de negociación» que ya tenían acordadas con el PSOE: «Las haremos en el formato que teníamos pactadas y en el calendario que teníamos previsto». Aun así, ha aclarado que «no es el marco para negociar nada» del Gobierno de Cataluña pero que sí que favorece que se puedan llegar a acuerdos al estar en contacto. «Nuestra deuda es reconstruir puentes en la medida que sea posible y sobre todo mirando al futuro», ha reflexionado.