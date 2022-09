Laura Borràs sigue empeñada en no permitir su relevo como presidenta del Parlament. Suspendida del acta de diputada tras abrirse juicio oral contra ella, hace unas semanas, la líder de JxCAT se opone a que ningún compañero de su bancada sea investido presidente de la Cámara catalana. Todo mientras ella sigue acudiendo a diario al despacho, pese a no poder ejercer de presidenta ni usar los recursos que tenia a su disposición, entre los cuáles un séquito de asesores que cobran 26.000 euros mensuales para no hacer absolutamente nada.

Al no poder firmar documentos, resoluciones, ni acudir a actos institucionales como presidenta del Parlament, los seis cargos de confianza que estaban nombrados por Borràs siguen en sus despachos sin función alguna. Cobran, a diferencia de su ex jefa, pero no hacen nada -como ella-. Además, al no haber cesado la presidenta suspendida -únicamente privada de sus derechos y deberes-, estos seis asesores están en un limbo legal ya que su relación laboral con el parlamento catalán no cesó de forma automática como sí hubiera ocurrido en caso de la pérdida del escaño. Ahora se han convertido en un quebradero de cabeza para su sustituta eventual ya que echarles elevaría aún más la tensión con sus socios.

Ninguno de los seis cargos elegidos a dedo por Laura Borràs, pese a estar percibiendo un sueldo mensual de la Cámara catalana para facilitar la labor de la figura de la presidencia, están a día de hoy al servicio de la vicepresidenta primera Alba Vergès, que asumió las funciones de Borràs hasta que no se resuelva su relevo. Vergès, de ERC, quiere que estas personas le ayuden en su tarea o se planteará su cese para ahorrar un total de 363.000 euros anuales en salarios. La sustituta eventual de la líder de JXCat en el parlamento tiene previsto preguntar a los seis cargos si están dispuestos a ayudarle a ella antes de proceder a su cese. Pues en la actualidad, según fuentes de su entorno, lo único que hacen es “entorpecer su labor” con “campañas dirigidas por Borràs contra ERC al no aceptar su suspensión”.

La mayoría de grupos parlamentarios consultados por este periódico abogan por rescindir el contrato a los seis asesores “de forma inmediata”. Vox y Ciudadanos son los que manifiestan una postura más clara al respecto. El PSC deja la decisión en manos de la vicepresidenta primera con funciones de presidenta y Vergès, que les ha dado esta última oportunidad, evalúa los costes políticos que puede suponer para su partido el desmantelar la guardia pretoriana de Borràs. Los que algunos conocen como “sus soldados, su verdadero ejército” por temor a que “puedan hacer más daño desde fuera, con un sueldo del partido, que en un despacho sin hacer nada”. La voluntad de la máxima responsable del Parlament a día de hoy, sin embargo, es resolver esto cuanto antes.