Ni farinera borda ni pixaca: los expertos alertan sobre la peligrosidad de estas setas en Cataluña

Es temporada de setas. Aunque los expertos guardan muchos secretos sobre donde están aquellos lugares para coger las mejores, si vas temprano seguro que encuentras alguna variedad. Ahora bien, debes saber qué recoges en el bosque. Por esto los expertos alertan sobre la peligrosidad de estas setas, pues hay algunas setas totalmente prohibidas. Ni se te ocurra cogerlas.

La peligrosidad de estas setas en Cataluña permite que tengamos en cuenta que no todo vale. Si no estás seguro de si son comestibles, entonces es mejor que no arriesgues. Pregunta siempre a los profesionales, consulta y luego come con seguridad. De lo contrario, puede ser bastante peligroso porque setas hay muchas, de hecho, algunas no comestibles se parecen a las que podemos cocinar. Podemos tener efectos no deseados y hasta la muerte. Por desgracia, casi cada año, al llegar la temporada de las setas, se producen accidentes, algunos incluso mortales, como decimos, y es por culpa del consumo de setas tóxicas. A destacar que, según la Generalitat, la casi totalidad de las intoxicaciones mortales son debidas a la Amanita phalloides, seta muy tóxica y bastante frecuente. ¿Cuáles más es mejor no probar ni coger?

Alertan sobre la peligrosidad de estas setas en Cataluña

Amanita phalloides

Ya lo hemos anunciado, y es que son las setas que presentan una elevada toxicidad. Además es bastante frecuencia en los bosques de la comunidad, siendo la más peligrosa, causante de la mayoría de intoxicaciones mortales.

Para que la conozcas, tiene la forma de las Amanitas, con anillo alrededor del pie y una vulva que envuelve la base. Su color más característico es el verde oliváceo, si bien se pueden encontrar ejemplares amarillentos e incluso, casi blancos. Las láminas son blancas con reflejos verdosos y el pie blanco.

Cuidado, porque puede llegar a confundirse con algunas «Russula» de color verde, pero estas no tienen ni anillo ni vulva. También con algunas «Psalliota», que tienen anillo, pero no vulva, y con las láminas rosadas.

A destacar, según la Generalitat, que la vulva puede quedar tapada por la hojarasca y no resultar visible a primera vista. Por esto, en el caso de las Amanites y otras setas que pueden confundirse, deben arrancarse enteras ya que la existencia de vulva y el aspecto de esta son características muy importantes para la correcta identificación de las especies.

Cortinarius

También son muy tóxicas, incluso pueden resultar mortales. Los síntomas de intoxicación no se manifiestan hasta después de algunos días de su consumo, por lo que puedes pensar que no pasa nada y realmente es mucho peor.

Normalmente entre dos y 15 días se notan los cambios al comer estas setas; los más importantes son cansancio, sed intensa con sequedad de boca y labios, sensación de ardor en la lengua, pérdida del apetito, dolor de cabeza y trastornos renales y hepáticos. Por suerte, son poco abundantes en los bosques catalanes.

Gyromitra

Es una seta considerada comestible y muy apreciada en algunas comarcas pirenaicas, pero que consumida fresca o poco cocida es muy tóxica, incluso puede llegar a ser mortal.

Entonces se recomienda consumir en pequeñas cantidades, después de dejarlo secar bien y cocerlas repetidamente tirando el agua de la primera cocción. Tras algunas horas de comerla, se notan síntomas como trastornos digestivos (vómitos, náuseas, dolor de estómago), ictericia y trastornos de tipo nervioso.

Amanita muscaria

Enseguida se ve que una seta tóxica. Las principales diferencias son la presencia de verrugas blancas sobre la capucha roja y el color de las láminas y del pie, que son blancas y amarilloso. Tienen un color demasiado fuerte y nada normal. Están en bosques ricos en humus, normalmente en lugares más altos y fríos.

Amanita pantherina: alertan sobre la peligrosidad de estas setas

Es una seta de otoño, que se encuentra tanto en bosques de árboles de hoja caduca como en los de pinos. En este caso, también debemos tener cuidado porque se puede confundir con la Amanita rubescens y la Amanita spissa, al tener un aspecto muy parecido.

A la vez, hay quienes la confunden también la Amanita vaginata en el caso de ejemplares viejos, y puede haber perdido el anillo y las verrugas de la capucha y el margen de éste presenta un aspecto estriado.

Tricholoma pardinum

Alertan sobre la peligrosidad de estas setas en Cataluña como la Tricholoma, que también provoca intoxicaciones graves, pero raramente mortales, caracterizadas por trastornos gastrointestinales, con vómitos y diarrea. Son síntomas que se presentan al cabo de poco rato de haber consumido las setas.

Clitocybe

Diversos clitocibes de color blanco provocan también intoxicaciones como las indicadas al hablar de las inocibes. Se pueden encontrar en toda clase de bosques y también en prados y jardines.

También debemos tener cuidado porque se pueden llegar a confundir con la Clitopilus prunulus, que tiene la carne quebradiza y las láminas rosadas, mientras que las clitocibes tienen la carne fibrosa y las láminas blancas.