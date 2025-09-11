METEOCAT lo ha confirmado y no son buenas noticias: el aviso que pone en alerta a Barcelona a partir de este día

Este aviso de METEOCAT pone en alerta a Barcelona a partir de este día, tendremos que empezar a visualizar este cambio que no trae buenas noticias. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que es importante que tengamos en nuestro poder, es hora de visualizar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver de forma regular. Estas jornadas que tenemos por delante son para muchos en Cataluña festivas o incluso de puente.

La fiesta grande de Cataluña puede darnos más de una sorpresa con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar de darnos un cambio de tendencia que puede ser la que nos haga reaccionar a tiempo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de estar pendiente de una terrible previsión del tiempo. La Diada de Cataluña es un festivo que este año cae en un jueves que muchos han aprovechado para crear un puente que puede servirles para coger aire después de unos días de vuelta a la rutina. Los cambios en el cielo, pero, sobre todo, en las temperaturas, pueden tirar por tierra las ganas de más sol de verano o de determinadas actividades.

El aviso que pone en alerta a Barcelona a partir de este día

Barcelona se va a poner en alerta en este día de septiembre. Después de un mes de agosto en el que las altas temperaturas han acabado siendo las grandes protagonistas, nos esperan una serie de cambios destacados que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos.

Es hora de aprovechar al máximo todo lo que está por llegar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que marcarán estos días plagados de plena actividad, en estas jornadas repletas de acción.

La vuelta a la rutina puede colocarnos en una posición complicada que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede acabar marcando estos días de relativa actividad, en especial en una comunidad autónoma en la que las celebraciones son una realidad.

No son buenas noticias lo que confirma METEOCAT

Los expertos de METEOCAT no dudan en darnos más de una sorpresa inesperada en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Empezamos una vuelta a la rutina y lo hacemos mirando un cielo en el que parece que todo lo que llega puede acabar en una previsión del tiempo con novedades.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso en la mitad oriental y en el Pirineo, y cielo poco nuboso en el resto. Probables chubascos ocasionales en la mitad oriental, que no se descartan por la tarde en el Pirineo de Lleida de forma más dispersa. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio sur y el Valle de Arán, y en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso en la mitad oriental y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento del noroeste en el Ampurdán; viento flojo de componente oeste en la mitad occidental, con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales; y viento flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día e intervalos de sureste moderado en el litoral».

Para el resto de España la previsión del tiempo no puede ser peor: «Se prevé circulación atlántica en la Península con inestabilidad en el área mediterránea norte. Así, de madrugada se prevén lluvias dispersas en litorales catalanes, sin descartar que localmente sean fuertes, y posiblemente en Baleares. Asimismo, el paso de un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, tendiendo a remitir por el oeste, más abundantes en el Cantábrico. Según avance el día, se intensificarán en el nordeste en forma de chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas de Aragón y Cataluña y no se descarta la Ibérica oriental. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en otros entornos montañosos de la mitad norte y Baleares, sin descartar chubascos o tormentas aislados. En el resto poco nuboso o con nubes altas. En Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones débiles en las de mayor relieve, y poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio norte peninsular, zonas del interior de Valencia y extremo este de Castilla-La Mancha y Baleares, así como vespertinas en el extremo norte e Ibérica sur».