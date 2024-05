Bronca en el Senado por Rodalies: Junts pide a Puente un imposible, que «responda con educación»

El senador de Junts Josep Lluís Cleries i González ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que le «responda con educación» durante un rifirrafe que ha tenido lugar entre ambos en el turno de preguntas parlamentarias en el Senado este martes. El político juntero ha preguntado al ministro por la situación de Rodalies, las Cercanías de Cataluña, desencadenando un encontronazo dialéctico entre ambos.

Cleries ha empezado su intervención recordando unas declaraciones de Puente en las que, el domingo de las elecciones, ha dicho: «Ahora a rematar en Cataluña». El político de Junts ha afeado al titular de Transportes el robo de cobre que ha provocado incidencias en Rodalies este domingo: «A Cataluña ya la remató usted y su ministerio de buena mañana con la grave afectación a los trenes diarios que nos ha dejado en una situación de caos».

El político independentista le ha reprochado que esa incidencia afectase a la «jornada electoral» y provocase el «caos de lo más absoluto, dejando a miles de personas en una situación de desamparo totalmente inaceptable».

Cleries ha expuesto que se «tardará dos meses en recuperar la normalidad». Y ha recordado que Puente «salió lavándose las manos diciendo que no son responsables de esa situación» cuando «son los responsables de las infraestructuras ferroviarias». «¿Qué piensa hacer su gobierno?», le ha cuestionado el senador de Junts.

«La verdad que voy a hacer un esfuerzo por contenerme y no enfadarme», ha expresado Puente. El ex alcalde de Valladolid ha tildado de «grave» que el representante posconvergente «convierta a la víctima en el agresor». Además, ha etiquetado la incidencia como un «ataque intencionado, delictivo, doloso y muy grave» contra Renfe y Adif.

Estas empresas públicas, ha insistido Puente, «no tienen ninguna responsabilidad ninguna en los actos vandálicos que se producen, por desgracia, con excesiva frecuencia en Cataluña». «Yo creo que afrontar este tipo de debates exige un mínimo de seriedad y un mínimo de responsabilidad», le ha espetado al senador Cleries.

La respuesta de Puente ante las explicaciones que le ha pedido el representante de Junts ha sido pedirle que los políticos sean «responsables y estar unidos». «Esto que ha sucedido no es responsabilidad de los que estamos aquí, sino de quienes atentan contra los bienes públicos», ha destacado.

«Dejemos de hacer demagogia», ha espetado el ministro. Además, le ha preguntado al político catalán de la Cámara Alta que qué van a hacer cuando entreguen su gestión a Cataluña, si «le van a echar al Gobierno de España, que ya no gestionará las infraestructuras».

«Le pido un poco de respeto»

«Señor Puente, yo lo que le pido es un poco de respeto, porque yo le estoy haciendo una pregunta a la que tengo derecho y usted no me puede responder así», ha respondido Cleries. El representante de Junts ha descrito que el problema que vive Rodalies es, en su opinión, «la desinversión crónica» y le ha culpado de ser «responsables» de ello.

El político catalán ha indagado en que el «único sabotaje intencionado» es la falta de inversión del Gobierno «dejando a la ciudadanía de Cataluña en malas condiciones». Para terminar su turno de réplica, el político de Junts le ha recordado lo mismo que le dijo al principio de la intervención: «Le pido que cuando me vuelva a responder me responda con educación, como yo le he preguntado con educación, haga un cursillo».

«Yo creo que usted confunde la educación con la pleitesía, algo que yo no le voy a rendir a usted nunca, ni a usted ni a nadie», ha respondido en su último turno de palabra el ministro de Transportes. Además, ha trasladado la responsabilidad de evitar que hechos como este a la Generalitat: «Es a los Mossos d’Esquadra a quien les corresponde velar» por la protección de las vías y, ha explicado que «la competencia en materia de seguridad ya la tiene transferida la Generalitat».

«Lo mínimo que debe hacer un responsable político, es un poquito más de altura, de miras y no arrimar el ascua a su sardina», ha criticado Puente. Además, el titular de Transportes se ha sacudido la responsabilidad negando que el impacto de las inversiones hubieran evitado la incidencia del domingo. «Me explica usted qué relación tiene el robo de cobre con el conjunto de las inversiones», le ha preguntado el político socialista en tono de reproche a Cleries.