Este restaurante de Barcelona, entre los mejores de Tripadvisor: «Bueno, barato y al lado de la Sagrada Familia»

Quien haya pasado alguna vez por la Sagrada Familia de Barcelona sabe que alrededor, podemos encontrar una amplia variedad gastronómica, con bares que tienen cartas en varios idiomas, terrazas abarrotadas y precios que muchas veces no se corresponden con lo que sirven. Pero en medio de todo ese bullicio turístico aparece una excepción. En Diagonal Bar, un bar restaurante que no competir con artificios, sino que ofrece lo de siempre: cocina mediterránea sencilla, tapas irresistibles y un trato cercano que lo han convertido en uno de los locales mejor valorados en Tripadvisor.

Lo que más sorprende a quienes entran no es solo que esté a pocos minutos andando de la basílica, sino la calma que transmite. Aquí no encuentras el ajetreo constante de turistas. Es un lugar pensado para sentarse un rato en su terraza, pedir unas bravas, unos calamares o un buen bocadillo y charlar tranquilo. El ambiente es acogedor, los camareros se hacen cercanos enseguida y los precios, algo cada vez más difícil de encontrar en la zona, siguen siendo razonables. Este bar lleva abierto desde 1991 y ha resistido a la llegada de modas, restaurantes de diseño y franquicias porque nunca ha querido dejar de ser lo que es. Su propuesta se resume en tapas mediterráneas, platos combinados y bocadillos clásicos, esos que no pasan de moda. Tal vez por eso muchos clientes lo describen como un secreto guardado a sólo seis minutos de la Sagrada Familia, donde todavía puedes comer sin sentir agobios, en una de las zonas más turísticas de la ciudad condal.

Este restaurante de Barcelona, entre los mejores de Tripadvisor

Entrar en En Diagonal Bar es entrar en un espacio que invita a comer y a disfrutar sin más. Muchos lo describen como un bar de barrio al que apetece volver, aunque uno no viva en la zona. El dueño y los camareros reciben a los clientes con amabilidad y, según las opiniones en Tripadvisor, se nota que disfrutan de lo que hacen. Esa atención personal es uno de los puntos más mencionados en las reseñas que le otorgan casi 5 estrellas, sobre 5.

Tapas mediterráneas y platos caseros

La carta combina tapas clásicas como patatas bravas, calamares a la romana, sardinas en aceite o pimientos de padrón, con propuestas sencillas pero sabrosas como las alcachofas, el queso manchego o las anchoas. También hay bocadillos generosos (desde el de chistorra con pimientos hasta el de jamón ibérico) y opciones de platos combinados para quienes prefieren una comida más completa.

Además, es un lugar inclusivo para todos los gustos. Disponen de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, algo que cada vez valoran más los visitantes. Y, como extra, la posibilidad de pedir comida para llevar hace que sea práctico incluso si no tienes tiempo de sentarte.

Opiniones que marcan la diferencia

En Tripadvisor abundan las reseñas positivas. Muchos destacan que, pese a estar tan cerca de la Sagrada Familia, no es un sitio turístico al uso. Los clientes hablan de un ambiente auténtico, frecuentado por locales, donde las tapas llegan a la mesa recién hechas y con buen sabor casero. Una de las valoraciones lo resume con claridad: «Tapas bien hechas, vino bueno y un ambiente tranquilo, virgen de la agitación del centro». Otros mencionan las bravas y los calamares como imprescindibles, y no falta quien asegura haber probado allí uno de los mejores jamones ibéricos de la ciudad.

Un bar pensado para descansar

El horario también explica su filosofía. Abren de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 18:30 horas, lo que lo convierte en un punto perfecto para un desayuno, un café a media mañana, un brunch improvisado o una comida tranquila antes de seguir con la visita a la ciudad. Los fines de semana permanecen cerrados, algo poco habitual en Barcelona, pero que demuestra que este local no persigue el ritmo frenético del turismo masivo. Aquí la prioridad es ofrecer calidad y un trato relajado.

Ubicación privilegiada

En Diagonal Bar está en la Avenida Diagonal, 310, una de las arterias principales de la ciudad. Desde allí se llega a pie a la Sagrada Familia en apenas seis minutos, lo que lo convierte en una parada estratégica para quienes visitan el templo. Bien comunicado por transporte público y con una terraza agradable para los días soleados, es un lugar que sorprende tanto a turistas como a barceloneses que buscan comer bien en la zona sin gastar demasiado.

En una ciudad donde la oferta gastronómica es casi infinita, no siempre resulta fácil dar con locales que ofrezcan calidad sin artificios. En Diagonal Bar ha logrado ese equilibrio y, por eso, se ha ganado un lugar entre los mejor valorados en plataformas como Tripadvisor en la que de hecho ha ganado varias veces el certificado Traveler´s Choice. Quien lo prueba suele destacar lo mismo: buen ambiente, comida mediterránea honesta, precios ajustados y la suerte de encontrarlo tan cerca de uno de los monumentos más visitados del mundo.