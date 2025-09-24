Adiós a uno de los restaurantes más famosos de Barcelona: cierra sus puertas para siempre y los clientes no se lo creen

Uno de los restaurantes más famosos de Barcelona cierra sus puertas para siempre y ni sus clientes se lo creen. Son tiempos complicados para un tipo de negocio que sobrevivió in extremis durante la pandemia, en especial, en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado lo que tendríamos por delante. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas en estos días en los que vivimos pendientes de cada euro.

Cierra sus puertas para siempre y los clientes no se lo creen

Esos restaurantes y bares que sobreviven de la manera que pueden, se enfrentan a una novedad importante, unos precios de los alquileres por las nubes que se suma a una materia prima que se ha multiplicado. Si suben sus precios pueden verse afectados por un giro radical en su clientela, por lo que, la única solución es cerrar puertas de forma definitiva como este famoso restaurante.

Tal y como se presenta este local en su web: «Después de trabajar en Casa Paloma las diferentes razas y maduraciones de la carne, nos apetecía adentrarnos en el mundo de las aves, recreando una Brasserie francesa… Para ello, nada más entrar en Chez Cocó encontrarán “la broche” donde no paran de dar vueltas nuestros coquelets criados en libertad. Ideales para un comensal. A partir de ahí comienza la magia del trinchado a la vista del cliente ¿pata… ó pechuga…? Pero, ¿a quién no le gusta compartir?. Encontraran piezas para dos, tres y cuatro comensales. El pata Negra del Penedés, el Lumagorri del País Vasco, el Jarrete de ternera, el magret de pato o la gran Pintada. ¡Lo importante es disfrutar».

Siguiendo con la misma explicación: «Nos ha gustado mucho la idea de un Restaurante en donde la primera impresión de el cliente es entrar por la cocina y ver lo que se cuece que las cosas no tienen porque tener un orden establecido. ¿Qué importa que fue primero el huevo o la gallina cuando lo importante es el pollo?».

Lo mejor de este restaurante ubicado en plena Diagonal, no es que acabe cerrando, sino que quizás se este reformando por volver con más fuerza. Un local en el que encontrábamos menús cerrados por 42 euros, algo que en Barcelona siempre es un logro, en especial si queremos comer bien.

Podrás quizás descubrir dentro de muy poco, la nueva cara de este local que se caracterizaba, además de por el aroma de sus platos por una imagen rompedora. Con una decoración que nos daba más de una sorpresa inesperada y que, sin duda alguna, se acababa convirtiendo en la mejor opción posible para descubrir este tipo de locales con encanto de Barcelona. Quizás no sea el final, sino un nuevo renacer de otra forma diferente igual de tentadora y exitosa.